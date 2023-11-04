Тарнавський розповів про "непросте рішення" росіян втекти з Херсона
Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський пояснив, чому росіяни прийняли "непросте рішення" тікати з Херсона у 2022 році, коли відбувався контрнаступ Сил оборони.
Джерело: Тарнавський у проєкті "Рік. Херсон"
Пряма мова: "Їхні війська були розділені таким бар’єрним рубежем як річка Дніпро".
"Основна частина сил (росіян – ред.) залишалася на нашій території, де ми проводили наступальну операцію.
Вони розуміли прекрасно, що це угрупування військ могло або потрапити в оточення, або бути знищеним.
Для росіян слово "оточення" – одне з найбільш слабких місць. І коли вони чують слово "оточення", професійно тікають.
Вони вживають таких заходів, що їхнє військо в максимальне оточення не потрапляє.
Тобто вони краще втечуть з поля бою, але не потраплять в оточення".
Нагадаємо: У звільненому Херсоні 14 листопада 2022 року офіційно підняли прапор України, у заході взяв участь президент Володимир Зеленський.
Президент Володимир Зеленський назвав визвольну операцію українських захисників у Херсоні переломним моментом у війні, який вказує на те, що перемога буде за Україною.
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