Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Тарнавський розповів про "непросте рішення" росіян втекти з Херсона

Ольга Глущенко Субота, 4 листопада 2023, 02:22
Тарнавський розповів про непросте рішення росіян втекти з Херсона
Тарнавський, скриншот відео "Рік. Херсон"

Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський пояснив, чому росіяни прийняли "непросте рішення" тікати з Херсона у 2022 році, коли відбувався контрнаступ Сил оборони.

Джерело: Тарнавський у проєкті "Рік. Херсон"

Пряма мова: "Їхні війська були розділені таким бар’єрним рубежем як річка Дніпро".

Реклама:

"Основна частина сил (росіян – ред.) залишалася на нашій території, де ми проводили наступальну операцію.

Вони розуміли прекрасно, що це угрупування військ могло або потрапити в оточення, або бути знищеним.

Для росіян слово "оточення" – одне з найбільш слабких місць. І коли вони чують слово "оточення", професійно тікають.

ВІДЕО ДНЯ

Вони вживають таких заходів, що їхнє військо в максимальне оточення не потрапляє.

Тобто вони краще втечуть з поля бою, але не потраплять в оточення".

Нагадаємо: У звільненому Херсоні 14 листопада 2022 року офіційно підняли прапор України, у заході взяв участь президент Володимир Зеленський.

Президент Володимир Зеленський назвав визвольну операцію українських захисників у Херсоні переломним моментом у війні, який вказує на те, що перемога буде за Україною.

Читайте також: Херсон вдома: як українці реагують на синьо-жовтий прапор над деокупованим містом

Як ми звільняли Херсон. 8 питань, на які вже можна відповідати

Теми: Херсонконтрнаступдеокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Російські війська мають підтверджені успіхи в районі Авдіївки − ISW

Можливості США зменшуються з кожним тижнем – радник Байдена про допомогу Україні

Міністр оборони Ізраїлю: ХАМАС "втратив контроль над Газою"

Польські перевізники відмовились розблокувати кордон після переговорів з Україною

фотоМіноборони почало рекрутинг до ЗСУ

Фаріон відреагувала на критику через "злитого" студента в Криму

Усі новини...
Росія зазнає великих втрат у районі Авдіївки, але продовжить атаки – розвідка Естонії
Командувач ССО Хоренко дізнався про своє звільнення зі ЗМІ, подання Залужний не робив
Росія з артилерії обстріляла Нікополь, поранений чоловік
На війні загинув засновник і редактор рівненського видання
Останні новини
05:03
У Росії процвітає будівництво заводу з виробництва іранських безпілотників – Reuters
04:27
На Хмельниччині цієї ночі працювала ППО
03:56
Російські війська мають підтверджені успіхи в районі Авдіївки − ISW
03:16
Повідомлення про перегрупування військ на Херсонщині може бути інформоперацією Росії − ISW
02:12
оновленоУдарні БпЛА цієї ночі долетіли на захід
01:41
Можливості США зменшуються з кожним тижнем – радник Байдена про допомогу Україні
00:59
Ізраїль може зробити більше для мінімізації жертв серед мирного населення – Держдеп
00:20
США обговорюють з українською владою захист енергооб’єктів від атак Росії – Держдеп
23:44
Дубінському не обрали запобіжний захід, адвокати заявили про відвід судді
23:32
ЄС не передасть Україні обіцяні 1 млн боєприпасів до березня – Кулеба
Усі новини...
Реклама: