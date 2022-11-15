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Зеленський назвав звільнення Херсона переломним моментом війни

Вівторок, 15 листопада 2022, 08:31
Зеленський назвав звільнення Херсона переломним моментом війни
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський вважає визвольну операцію українських захисників у Херсоні переломним моментом у війні, який вказує на те, що перемога буде за Україною.

Джерело: звернення Зеленського до учасників "Групи двадцяти" (G20)

Деталі: Зеленський зазначив, що перед тим, як виступити на саміті Великої двадцятки, він повернувся з Херсона до Києва.

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Його опис символізму ситуації в Херсоні передував 10 пропозиціям щодо досягнення миру.

Пряма мова: "Херсон – це одне з найважливіших міст півдня нашої країни і єдиний обласний центр, який Росії вдалося захопити після 24 лютого. І ось Херсон уже вільний.

Що це означає? Ця визвольна операція наших сил оборони є для України аналогією до багатьох битв минулого, які були переломними моментами у війнах. Вони символізували такі зміни, після яких люди вже знали, чия буде перемога, хоча ще й доводилося воювати заради неї. 

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Це як, наприклад, D-Day – висадка союзників у Нормандії. Вона ще не була крапкою в боротьбі проти зла, але вже визначала увесь подальший перебіг подій. Саме це ми відчуваємо зараз. Зараз, коли Херсон вільний".

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