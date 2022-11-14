У Херсоні офіційно підняли український прапор

У звільненому Херсоні офіційно підняли прапор України, у заході взяв участь президент Володимир Зеленський.

Джерело: керівник Офісу президента Андрій Єрмак в Instagram, заступник очільника ОПУ Кирило Тимошенко у Telegram

Деталі: Єрмак опублікував у соціальній мережі відео офіційного підняття державного прапора в деокупованому Херсоні.

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Це сталося під час приїзду до міста Володимира Зеленського. Церемонія підняття прапора супроводжувалася виконанням гімну України.

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Разом з президентом звільнений Херсон відвідали Єрмак, заступники очільника ОПУ Кирило Тимошенко і Роман Машовець, керівник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич, окремі міністри та заступники міністрів.

Що цьому передувало: Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков обурився приїздом президента Володимира Зеленського у звільнений від окупантів Херсон.