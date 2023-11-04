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Зеленський звільнив Хоренка за поданням Умєрова – ОП

Катерина ТищенкоСубота, 4 листопада 2023, 12:01
Зеленський звільнив Хоренка за поданням Умєрова – ОП
Володимир Зеленський і Віктор Хоренко, фото ОП

В Офісі президента заявляють, що Володимир Зеленський звільнив командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктора Хоренка за поданням міністра оборони Рустема Умєрова.

Джерело: заступник керівника Офісу президента Роман Машовець у коментарі "Українській правді"

Дослівно: "Згідно з законом України про національну безпеку, командувачі видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України призначаються на посаду і звільняються з посади президентом України за поданням міністра оборони України.

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Таке подання було отримано Офісом президента згідно з чинним законодавством".

Деталі: Відповідне формулювання міститься в пункті 5 статті 16 закону "Про національну безпеку України".

Що передувало: Президент Володимир Зеленський своїм указом від 3 листопада звільнив Хоренка та призначив новим командувачем Сил спеціальних операцій Збройних сил України Сергія Лупанчука.

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У вечірньому зверненні глава держави заявив, що Хоренко продовжить виконувати спеціальні завдання у складі Головного управління розвідки МОУ.

Однак сам Хоренко заявив, що йому невідомі причини відставки з посади командувача Сил спецоперацій, а подання на його звільнення головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не робив.

Теми: ЗеленськийЗбройні силиОфіс президента
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