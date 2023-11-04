У Києві демонтують радянську зірку з обеліска на Галицькій площі

У Києві проводять демонтаж золотої зірки з обеліска на честь міста-героя Києва, що на Галицькій площі (колишня площа Перемоги).

Джерело: Суспільне

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Деталі: У суботу зранку почався демонтаж золотої зірки, розміщеної вгорі на монументі.

Раніше у вересні працівники Департаменту територіального контролю КМДА прибрали з бічних панелей пам'ятника радянські зірки та анотаційну дошку російською мовою. А також змінили напис "1941" на "1939" рік, коли почалася Друга світова війна.

9 лютого 2023 року Київрада перейменувала площу Перемоги на площу Галицьку.