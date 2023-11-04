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При штурмі Авдіївки РФ втратила близько 200 одиниць бронетехніки – британська розвідка

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 4 листопада 2023, 13:47
При штурмі Авдіївки РФ втратила близько 200 одиниць бронетехніки – британська розвідка
Авдіївка 30 жовтня, фото: Libkos via Getty Images

За останні три тижні під час штурму Авдіївки в Донецькій області російські окупаційні війська втратили близько 200 одиниць бронетехніки, повідомляє британська розвідка.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд британського Міноборони за 4 листопада

Деталі: Таких втрат російські окупанти зазнали через ефективність сучасної української ручної протитанкової зброї, мін, скидів боєприпасів з безпілотників, а також високоточних артилерійських систем, зазначили в британській розвідці.

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За даними відомства, після таких втрат у бронетехніці окупаційні війська РФ почали використовувати мотопіхоту для атак на Авдіївку.

Як і попередні російські наступи, штурми Авдіївки часто характеризувалися просуванням по відкритій місцевості, що призводило до великих втрат в особовому складі.

Британська розвідка припускає, що з початку жовтня Росія в штурмах за місто втратила кілька тисяч солдатів.

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"Російське командування продовжує демонструвати готовність зазнавати великих втрат особового складу заради незначних територіальних здобутків", – йдеться у повідомленні.

Що передувало: Раніше розвідка Британії повідомила, що ні українські, ні російські війська не здатні прорвати лінію фронту в Україні через надійну протиповітряну оборону обох сторін і величезну лінію зіткнення, яку необхідно утримувати.

У районі Авдіївки великомасштабний російський наступ натрапив на потужну українську оборону.

Як відомо, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вважає, що війна з Росією переходить на новий етап: "позиційна" боротьба зі статичними та виснажливими боями. Щоб перемогти в ній, потрібні високі технології.

Теми: АвдіївкаВелика Британіярозвідка
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