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Повітряні сили влучили по заводу в Керчі, де стояв новітній російський носій "Калібрів"

Роман ПетренкоСубота, 4 листопада 2023, 21:41
Повітряні сили влучили по заводу в Керчі, де стояв новітній російський носій Калібрів
ілюстративне фото: повітряні сили

Пілоти Повітряних сил завдали успішних ударів по Керчі, ймовірно, потопили один із найсучасніших кораблів ЧФ РФ – носій крилатих ракет "Калібр".

Джерело: командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram

Пряма мова Олещука: "Сподіваюсь, ще один плавзасіб пішов услід за "Москвою"!

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А поки чекаємо офіційного підтвердження результатів, вкотре подякую пілотам тактичної авіації Повітряних Сил за успішні удари крилатими ракетами по інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у Керчі, де стояв один із найсучасніших кораблів ЧФ РФ – носій крилатих ракет "Калібр".

Деталі: Також Олещук подякував зенітникам за три збиті "Іскандер-К" увечері 4 листопада.

Нагадаємо: В анексованому Криму 4 листопада лунали вибухи, оголошували повітряну тривогу.

ВІДЕО ДНЯ

Суднобудівні та ремонтні заводи на території тимчасово окупованого Росією Криму, які обслуговують ворожу армію та є частиною російського військово-промислового комплексу, є законними цілями для Сил оборони.

Теми: Повітряні сили ЗСУвійнаКрим
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