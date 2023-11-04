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МО Росії підтвердило влучання ЗСУ по кораблю на керченському заводі

Роман ПетренкоСубота, 4 листопада 2023, 23:48
МО Росії підтвердило влучання ЗСУ по кораблю на керченському заводі
фото з сайту завода

Російське міноборони повідомило, нібито корабель ЧФ РФ, який перебував на суднобудівному заводі в Керчі, "зазнав пошкоджень".

Джерело: Міноборони РФ

Деталі: Російські пропагандисти заявляють, нібито Україна випустила 15 крилатих ракет по суднобудівному заводу ім. Бутоми в Керчі.

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ППО окупантів нібито збила 13 крилатих ракет, а одна ракета "пошкодила корабель".

До цього кримські окупанти пів дня заявляли, нібито "частина уламків збитих ракет впала на територію одного із сухих доків".

Передісторія: В анексованому Криму 4 листопада лунали вибухи, оголошували повітряну тривогу.

ВІДЕО ДНЯ

Згодом стало відомо, що пілоти Повітряних сил завдали успішних ударів по Керчі, ймовірно, потопили один із найсучасніших кораблів ЧФ РФ – носій крилатих ракет "Калібр".

Суднобудівні та ремонтні заводи на території тимчасово окупованого Росією Криму, які обслуговують ворожу армію та є частиною російського військово-промислового комплексу, є законними цілями для Сил оборони.

Теми: РосіявійнаокупаціяКрим
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