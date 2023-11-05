Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський анонсував зміну стратегії: Військові придумують плани, щоб швидше просуватись

Катерина ТищенкоНеділя, 5 листопада 2023, 17:20
Зеленський анонсував зміну стратегії: Військові придумують плани, щоб швидше просуватись
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розглядає зміни у своїй воєнній стратегії й знову повторив, що війна не зайшла в глухий кут.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю програмі "Зустріч з пресою" на телеканалі NBC News

Деталі: Президент зазначив, що Україна розглядає можливість зміни своєї стратегії.

Реклама:

Пряма мова: "Наші військові придумують різні плани, різні операції для того, щоб швидше просуватися вперед і завдати несподіваного удару по Російській Федерації…

Вони (росіяни – ред.) думали, що поставлять нам мат, але цього не сталося… Я не думаю, що це патова ситуація".

Деталі: Зеленський визнав, що прогрес України у війні був повільним, і що "є втома" від тривалого конфлікту. Але він наполягає на тому, що українські військові "все ще більш мотивовані, ніж будь-які росіяни, які прийшли в Україну, щоб вбивати нас".

ВІДЕО ДНЯ

Коментуючи інформацію NBC News про те, що посадовці зі Сполучених Штатів та Євросоюзу почали обговорювати з Україною можливість проведення мирних переговорів з Росією, Зеленський сказав: "Багато різних голосів навколо нас. Я чув багато різних голосів і емоцій без жодних конкретних пропозицій. Але на сьогодні я не маю жодних стосунків з Росією, і вони знають мою позицію, це позиція моєї країни, нашого народу – ми не хочемо вести жодного діалогу з терористами. …Я не готовий говорити з терористами, бо їхнє слово нічого не варте. Ми не можемо довіряти терористам, бо терористи завжди повертаються".

Передісторія

Теми: Зеленськийвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Російські війська мають підтверджені успіхи в районі Авдіївки − ISW

Можливості США зменшуються з кожним тижнем – радник Байдена про допомогу Україні

Міністр оборони Ізраїлю: ХАМАС "втратив контроль над Газою"

Польські перевізники відмовились розблокувати кордон після переговорів з Україною

фотоМіноборони почало рекрутинг до ЗСУ

Фаріон відреагувала на критику через "злитого" студента в Криму

Усі новини...
Трагедія зі 128 бригадою: на Закарпатті оголосили триденну жалобу
"Рекрутинг замість призову": Умєров затвердив нову концепцію кадрової політики МО
Зеленський: Якщо Росія вб’є нас усіх, то нападе на країни НАТО
Росіяни влучили в об’єкт інфраструктури на Одещині, є поранені
Останні новини
05:03
У Росії процвітає будівництво заводу з виробництва іранських безпілотників – Reuters
04:27
На Хмельниччині цієї ночі працювала ППО
03:56
Російські війська мають підтверджені успіхи в районі Авдіївки − ISW
03:16
Повідомлення про перегрупування військ на Херсонщині може бути інформоперацією Росії − ISW
02:12
оновленоУдарні БпЛА цієї ночі долетіли на захід
01:41
Можливості США зменшуються з кожним тижнем – радник Байдена про допомогу Україні
00:59
Ізраїль може зробити більше для мінімізації жертв серед мирного населення – Держдеп
00:20
США обговорюють з українською владою захист енергооб’єктів від атак Росії – Держдеп
23:44
Дубінському не обрали запобіжний захід, адвокати заявили про відвід судді
23:32
ЄС не передасть Україні обіцяні 1 млн боєприпасів до березня – Кулеба
Усі новини...
Реклама: