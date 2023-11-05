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Зеленський упевнений, що Росія спонсорувала ХАМАС

Катерина ТищенкоНеділя, 5 листопада 2023, 17:56
Зеленський упевнений, що Росія спонсорувала ХАМАС
Володимир Зеленський, фото: Bloomberg via Getty Images

Президент Володимир Зеленський переконаний, що Росія спонсорувала терористичне угруповання ХАМАС.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю програмі "Зустріч з пресою" на телеканалі NBC News

Пряма мова: "Ця ситуація не нова. Вогонь між Ізраїлем і Палестиною вже горить, а дехто кидає сірники в цей вогонь. Я впевнений, що Росія спонсорувала "ХАМАС", і Іран теж".

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Деталі: Зеленський переконаний, що що "весь світ повинен зробити все можливе, щоб зупинити цю війну" на Близькому Сході.

Президент також заявив, що "готовий поїхати в Ізраїль сьогодні".

Водночас він додав, що будь-який можливий візит буде залежати від того, "що відбувається на полі бою" в Україні, і чи можливо вивезти українських громадян, які "застрягли" в Ізраїлі, назад додому.

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Що передувало: 4 листопада Зеленський заявив, що війна на Близькому Сході зменшує фокус уваги на Україні, що є однією із цілей Росії.

За даними The Times of Israel, Зеленський планував приїхати до Ізраїлю наступного тижня, але ця поїздка зависла через витік новин ізраїльського каналу.

Теми: ЗеленськийХАМАСІзраїль
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