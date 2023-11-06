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В Одесі внаслідок ворожої атаки госпіталізовані п'ятеро людей

Олена ІвашківПонеділок, 6 листопада 2023, 00:26
В Одесі внаслідок ворожої атаки госпіталізовані п'ятеро людей
Наслідки російської атаки на Одесу 5 листопада, фото: Суспільне Одеса

5 листопада пʼятеро людей отримали поранення внаслідок атаки російських окупантів по Одесі.

Джерело: голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер в Telegram

Деталі: У постраждалих зафіксовані осколкові поранення. 

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Всі госпіталізовані, медики надають необхідну допомогу.

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Теми: ОдесаОдеська область
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