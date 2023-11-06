В Одесі внаслідок ворожої атаки госпіталізовані п'ятеро людей
Понеділок, 6 листопада 2023, 00:26
5 листопада пʼятеро людей отримали поранення внаслідок атаки російських окупантів по Одесі.
Джерело: голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер в Telegram
Деталі: У постраждалих зафіксовані осколкові поранення.
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Всі госпіталізовані, медики надають необхідну допомогу.
Передісторія:
- В Одесі під час повітряної тривоги в неділю ввечері пролунали вибухи.
- Раніше в неділю росіяни влучили в об’єкт інфраструктури на Одещині, постраждало троє людей.
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