Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Туреччини для чергової дипломатичної зустрічі.

Джерело: CNN

Деталі: Блінкен прибув до Туреччини опівночі в понеділок за місцевим часом. Це його остання зупинка в регіоні перед поїздкою до Азії.

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Очікується, що він зустрінеться з турецькими офіційними особами в понеділок вранці, щоб обговорити війну Ізраїлю та ХАМАС.

Передісторія:

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган напередодні заявив про те, що розірвав контакти з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу після війни в Газі.

Сам Блінкен був у Йорданії для зустрічі з міністрами закордонних справ Йорданії та Єгипту, після якої не погодився із закликами переконати Ізраїль припинити вогонь у секторі Гази.

Туреччина також відкликала свого посла в Ізраїлі для "консультацій".