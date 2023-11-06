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Блінкен прибув до Туреччини

Олена ІвашківПонеділок, 6 листопада 2023, 01:04
Блінкен прибув до Туреччини
Ентоні Блінкен прибув до Туреччини, фото Getty Images

Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Туреччини для чергової дипломатичної зустрічі.

Джерело: CNN

Деталі: Блінкен прибув до Туреччини опівночі в понеділок за місцевим часом. Це його остання зупинка в регіоні перед поїздкою до Азії.

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Очікується, що він зустрінеться з турецькими офіційними особами в понеділок вранці, щоб обговорити війну Ізраїлю та ХАМАС.

Передісторія:

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Теми: ТуреччинаСШАБлінкен
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