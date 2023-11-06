Блінкен прибув до Туреччини
Понеділок, 6 листопада 2023, 01:04
Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Туреччини для чергової дипломатичної зустрічі.
Джерело: CNN
Деталі: Блінкен прибув до Туреччини опівночі в понеділок за місцевим часом. Це його остання зупинка в регіоні перед поїздкою до Азії.
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Очікується, що він зустрінеться з турецькими офіційними особами в понеділок вранці, щоб обговорити війну Ізраїлю та ХАМАС.
Передісторія:
- Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган напередодні заявив про те, що розірвав контакти з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу після війни в Газі.
- Сам Блінкен був у Йорданії для зустрічі з міністрами закордонних справ Йорданії та Єгипту, після якої не погодився із закликами переконати Ізраїль припинити вогонь у секторі Гази.
- Туреччина також відкликала свого посла в Ізраїлі для "консультацій".
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