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Держсекретар США здійснив неоголошений візит до Іраку

Олена ІвашківПонеділок, 6 листопада 2023, 02:38
Держсекретар США здійснив неоголошений візит до Іраку
Ентоні Блінкен відвідав Багдад, Ірак. Фото Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Державний секретар США Ентоні Блінкен здійснив неоголошений візит до Іраку в неділю.

Джерело: СNN

Деталі: Там Блінкен зустрічався з прем'єр-міністром Іраку Мохаммедом Шиа ас-Судані в Багдаді. Зустріч тривала більше години.

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Він також відвідав посольство США, де провів брифінг щодо загрози об’єктам США.

Пряма мова Блінкена: "Нам потрібно й надалі не допускати ескалації цього конфлікту, його поширення на інші території та інші театри. Сполучені Штати відповіли, і ми продовжуватимемо відповідати на атаки проксі Ірану, щоб захистити наш персонал у регіоні, персонал, який знаходиться тут, в Іраку та Сирії, щоб допомогти запобігти відродженню ІДІЛ. 

Ми зробимо все необхідне, щоб стримувати і, як я вже сказав, відповідати на будь-які атаки".

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Деталі: Виступаючи перед журналістами після зустрічі в Іраку в неділю, Блінкен сказав, що його дискусія з прем’єр-міністром була "хорошою" та "продуктивною", і додав, що він чітко дав зрозуміти, що напади підтримуваних Іраном збройних формувань на персонал США є абсолютно неприйнятними.

Вони також обговорили забезпечення того, щоб конфлікт у Секторі Гази не поширився.

Передісторія:

Теми: ІракБлінкен
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