Глава ЦРУ вирушив в турне Близьким Сходом: вестиме переговори щодо заручників – NYT

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс в неділю прибув до Ізраїлю. В турне країнами Близького Сходу він вестиме переговори щодо заручників.

Джерело: The New York Times

Деталі: Він зустрінеться з лідерами країни та посадовими особами з розвідки.

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США також прагнуть розширити обмін розвідданими з Ізраїлем: надавати інформацію, про місцезнаходження заручників або наступні атаки ХАМАС.

Офіційний представник США, проінформований про поїздку Бернса, сказав, що він планує посилити американські зобов’язання щодо співпраці розвідки з партнерами в регіоні.

Це перша зупинка Бернса в його турне країнами Близького Сходу.

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Він обговорюватиме ситуацію в Секторі Гази, вестиме переговори щодо заручників і запобігатиме поширенню війни з ХАМАСом у ширшому контексті, сказав американський чиновник.

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