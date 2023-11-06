Глава ЦРУ вирушив в турне Близьким Сходом: вестиме переговори щодо заручників – NYT
Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс в неділю прибув до Ізраїлю. В турне країнами Близького Сходу він вестиме переговори щодо заручників.
Джерело: The New York Times
Деталі: Він зустрінеться з лідерами країни та посадовими особами з розвідки.
США також прагнуть розширити обмін розвідданими з Ізраїлем: надавати інформацію, про місцезнаходження заручників або наступні атаки ХАМАС.
Офіційний представник США, проінформований про поїздку Бернса, сказав, що він планує посилити американські зобов’язання щодо співпраці розвідки з партнерами в регіоні.
Це перша зупинка Бернса в його турне країнами Близького Сходу.
Він обговорюватиме ситуацію в Секторі Гази, вестиме переговори щодо заручників і запобігатиме поширенню війни з ХАМАСом у ширшому контексті, сказав американський чиновник.
Передісторія:
- Державний секретар США Ентоні Блінкен цими вихідними відвідав Ізраїль, Йорданію, Західний берег річки Йордан і Кіпр.
- У неділю Блінкен здійснив неоголошений візит до Іраку.
- З Іраку він поїхав до Туреччини.