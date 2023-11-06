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Окупанти поранили 8 людей в Одесі − ОВА

Ірина БалачукПонеділок, 6 листопада 2023, 08:46
Окупанти поранили 8 людей в Одесі − ОВА
Наслідки російського удару по Одесі. Фото з Telegram Олега Кіпера

Восьмеро жителів Одеси дістали поранення у результаті нічного удару росіян по місту. 

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram

Пряма мова Кіпера: "Внаслідок нічної російської атаки по Одесі 8 місцевих жителів отримали поранення. Троє з незначними пораненнями отримали необхідну допомогу на місці, п’ятьох ушпиталено".

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Деталі: Голова ОВА повідомив, що постраждалі у лікарні отримують всю необхідну допомогу, їх стан стабільний.

Передісторія:

  • В ніч на 6 листопада ворог атакував південні регіони чотирма різними типами ракет: "Онікс", "Іскандер-М", Х-31П, Х-59 та безпілотниками15 дронів вдалося знищити, але були і влучання.
  • В Одесі росіяни влучили у середмістя та по законсервованій промисловій будівлі. Вибуховою хвилею пошкоджені кілька багатоповерхових житлових будинків та музей в історичній частині міста, що віднесена до спадщини ЮНЕСКО.
  • Також є влучання по припортовій інфраструктурі Одеси: пошкоджені складські приміщення, розвантажувальна спецтехніка, автівки із збіжжям. 

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Теми: Одесаракетний ударбезпілотникивійна
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