Росіяни рекордно атакували Херсонщину бомбами, в Одесі пошкодили 20 будинків

Наслідки удару по Одесі 05.11.2023, фото з Телеграм Олега Кіпера, ОВА

Внаслідок масованої атаки російських загарбників у ніч на 6 листопада в Одесі постраждали щойнайменше 8 людей і пошкоджено 20 багатоквартирних будинків, а по Херсонський області випустив рекордну кількість авіабомб.

Джерело: міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко

Деталі: Ворог вдарив по Одесі близько 21:00 у неділю 5 листопада. Внаслідок атаки пошкоджено 20 багатоквартирних будинків, художній музей, понад два десятки автомобілів, інфраструктура.

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Рятувальники ДСНС встановили пункт обігріву і впродовж ночі надавали жителям психологічну допомогу.

Також після обстрілу виникли пожежі у двох будівлях.

У селі Усатове пошкоджено приватний будинок.

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Внаслідок удару по Одещині 8 людей отримали поранення.

Також у неділю ввечері російські військові вдарили по місту Херсон. Пошкоджено 4 багатоповерхові будинки, в одному з них зруйновано перекриття у квартирі. Минулося без постраждалих.

Близько 3 ночі ворог знову обстріляв місто Херсон. Пошкоджено два приватні будинки.

Окрім цього, вночі окупанти завдали 12 авіаударів по селу Кринки та місту Берислав у Херсонській області.

Усього за минулу добу ворог випустив по населених пунктах Херсонщини 87 авіабомб – найбільшу кількість за весь час.

Нагадаємо: У ніч на 6 листопада російські війська атакували Україну 22 ударними дронами та чотирма ракетами різного типу, українські захисники знищили 15 безпілотників і одну ракету Х-59.