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Буданов прокоментував можливу причетність України до ударів в Судані

"Українська правда"Неділя, 24 вересня 2023, 00:29
Буданов прокоментував можливу причетність України до ударів в Судані
КИРИЛО БУДАНОВ. ФОТО GUR.GOV.UA

Начальник головного управління розвідки України Кирило Буданов не підтвердив і не спростував повідомлень CNN про ймовірну причетність українських спецслужб до атак дронами в Судані, проте він наголосив, що підрозділи "ПВК Вагнер" брали участь і в організації і в перевороті в Судані: "Це наші вороги, і ми будемо діяти в будь-якій точці земної кулі".

Джерело: Буданов у коментарі "Голосу Америки"

Пряма мова Буданова: "Я особисто ще рік тому відверто казав, що всі російські воєнні злочинці, які воювали, воюють або планують воювати проти України, будуть покарані в будь-якій точці земної кулі. Щодо підтвердження чи спростування інформації в повідомленнях CNN, - тут без коментарів, мені нема чого сказати. Нехай кожен знаходить відповіді сам.

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Ситуація, яка сталася в Судані, думаю, всім чудово відома. В кінці весни там стався черговий заколот, який повністю підтримувала російська сторона. Підрозділи "ПВК Вагнер" брали участь і в організації, і безпосередньо в самому перевороті. Це все, що можу вам сказати. Це наші вороги, і ми будемо діяти в будь-якій точці земної кулі".

Деталі: У суботу президент Володимир Зеленський повідомив у соцмережі Х (колишня Twitter) про свою незаплановану зустріч з головою перехідного уряду Судану по дорозі з Канади.

Дослівно Зеленський: "В аеропорту Шеннон я провів позапланову зустріч із президентом Перехідної суверенної ради Судану Абделем Фаттахом аль-Бурханом.

Я вдячний Судану за послідовну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Ми обговорили спільні виклики безпеці, а саме діяльність незаконних збройних формувань, які фінансуються Росією.

Я запросив його підтримати ініціативу "Зерно з України" та взяти участь у цьогорічному саміті.

Ми розглянули можливі майданчики для активізації співпраці між Україною та африканськими країнами".

Передісторія: 

  • Телеканал CNN поінформував з посиланням на джерело в українському війську, що за ударами безпілотників по базах місцевих бойовиків, повʼязаних з ПВК "Вагнер" поблизу столиці Судану, ймовірно, стоять українські спецслужби. Джерело в українському війську, що описало операцію як роботу "несуданських військових": схема дронів, що летять прямо на ціль, була дуже незвичною для Судану та африканського регіону загалом.

Теми: СуданБуданов
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