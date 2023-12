Буданов прокоментував можливу причетність України до ударів в Судані

Начальник головного управління розвідки України Кирило Буданов не підтвердив і не спростував повідомлень CNN про ймовірну причетність українських спецслужб до атак дронами в Судані, проте він наголосив, що підрозділи "ПВК Вагнер" брали участь і в організації і в перевороті в Судані: "Це наші вороги, і ми будемо діяти в будь-якій точці земної кулі".

Джерело: Буданов у коментарі "Голосу Америки"

Пряма мова Буданова: "Я особисто ще рік тому відверто казав, що всі російські воєнні злочинці, які воювали, воюють або планують воювати проти України, будуть покарані в будь-якій точці земної кулі. Щодо підтвердження чи спростування інформації в повідомленнях CNN, - тут без коментарів, мені нема чого сказати. Нехай кожен знаходить відповіді сам.

Ситуація, яка сталася в Судані, думаю, всім чудово відома. В кінці весни там стався черговий заколот, який повністю підтримувала російська сторона. Підрозділи "ПВК Вагнер" брали участь і в організації, і безпосередньо в самому перевороті. Це все, що можу вам сказати. Це наші вороги, і ми будемо діяти в будь-якій точці земної кулі".

Деталі: У суботу президент Володимир Зеленський повідомив у соцмережі Х (колишня Twitter) про свою незаплановану зустріч з головою перехідного уряду Судану по дорозі з Канади.

