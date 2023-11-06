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Зʼявилися світлини знищеного у Керчі російського ракетоносія "Аскольд"

Тетяна ОлійникПонеділок, 6 листопада 2023, 20:19
Зʼявилися світлини знищеного у Керчі російського ракетоносія Аскольд
Знищений у Керчі російський ракетоносій "Аскольд". Фото - Telegram Стратком ЗСу

У мережі показали перші фото знищеного на території заводу "Залив" у тимчасово окупованому Криму російського ракетоносія "Аскольд".

Джерело: Центр стратегічних комунікацій, паблік "Кримський вітер"

Деталі: За наявною інформацією СтратКому, корабель отримав значні ушкодження та можливо не підлягає ремонту.

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Пошкоджений ракетоносій "Аскольд"
фото - кримський вітер

Що передувало:

  • Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що українські пілоти завдали авіаударів по інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у Керчі. Тоді не було відомо достеменно, чи знищений корабель.
  • Після вибухів окупанти пів дня заявляли, нібито "частина уламків збитих ракет впала на територію одного із сухих доків".
  • Лише пізно увечері 4 листопада російське міноборони повідомило, нібито корабель ЧФ РФ, який перебував на суднобудівному заводі в Керчі, "зазнав пошкоджень".
  • Вранці 5 листопада Олещук підтвердив, що українські військові потопили один із найсучасніших кораблів ЧФ РФ – носій крилатих ракет "Калібр".

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Теми: КримКерч
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