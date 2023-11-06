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Загибель помічника Залужного: дружина каже, що граната була подарунком – джерело

"Українська правда"Понеділок, 6 листопада 2023, 20:42
Загибель помічника Залужного: дружина каже, що граната була подарунком – джерело

Дружина загиблого помічника головнокомандувача Геннадія Частякова каже, що граната, яка вибухнула в руках її чоловіка, була в подарунковому пакеті, який той приніс додому.

Джерело: співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними джерела УП, зі слів дружини, її чоловік приніс подарунковий пакет, з пляшкою спиртного та подарунковими чарками у вигляді гранат. Під час відкриття пакету стався вибух.

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ФОТО, НАДАНЕ УП ДЖЕРЕЛОМ

6 листопада Частяков відзначав день народження.

Співрозмовник УП в Генштабі зазначає, що Частяков закінчував Військову академію в Одесі і точно знав, як поводитися з гранатою.

Що передувало: В понеділок 6 листопада ввечері в селі Чайки на Київщині від вибуху гранати в себе вдома загинув 39 річний військовий.  Його 13 річний син був шпиталізований із тяжкими пораненнями. Загиблий – Геннадій Частяков – працював помічником головнокомандувача Валерія Залужного.

ВІДЕО ДНЯ

Залужний підтвердив загибель свого помічника Частякова за трагічних обставин і висловив співчуття родині.

Теми: Залужний
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