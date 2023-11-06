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На Закарпатті вшанували пам’ять загиблих воїнів 128 бригади

Тетяна ОлійникПонеділок, 6 листопада 2023, 22:41
На Закарпатті вшанували пам’ять загиблих воїнів 128 бригади
Вшанування пам'яті загиблих воїнів 128 ОМБр. Фото - Мукачівська міська рада

В Ужгороді та Мукачеві увечері 6 листопада зібралися люди, аби вшанувати пам’ять загиблих від удару росіян 3 листопада воїнів 128 окремої гірсько-штурмової бригади.

Джерело: Ужгородська та Мукачівська міські ради у Facebook

Дослівно Мукачіська міськрада: "Із лампадками та квітами люди прийшли до пам‘ятної стели захисникам по площі Кирила і Мефодія.

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Священнослужителі провели заупокійний молебень. Шану полеглим воїнам сьогодні віддали і в інших містах та селах Закарпаття." 

 
Вшанування пам'яті загиблих воїнів 128 ОМБр
Фото - Ужгородська міська рада
 
Вшанування пам'яті загиблих воїнів 128 ОМБр
Фото - Ужгородська міська рада
 
Вшанування пам'яті загиблих воїнів 128 ОМБр
Фото - Ужгородська міська рада
 
Вшанування пам'яті загиблих воїнів 128 ОМБр
Фото - Мукачівська міська рада
 
Вшанування пам'яті загиблих воїнів 128 ОМБр
Фото - Мукачівська міська рада

Передісторія: 

  • Джерела УП повідомили, що Росія вдарила по скупченню військових 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади у прифронтовому селі Запорізької області о 10 ранку 3 листопада. Повідомлялося, що може йтися про загибель понад 20 бійців. Військових, імовірно, зібрали в одному місці, щоб нагородити на честь Дня артилерії.
  • 6 листопада 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада підтвердила загибель 19 військових від удару росіян під час урочистостей неподалік від лінії фронту 3 листопада.

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