На Закарпатті вшанували пам’ять загиблих воїнів 128 бригади

В Ужгороді та Мукачеві увечері 6 листопада зібралися люди, аби вшанувати пам’ять загиблих від удару росіян 3 листопада воїнів 128 окремої гірсько-штурмової бригади.

Джерело: Ужгородська та Мукачівська міські ради у Facebook

Дослівно Мукачіська міськрада: "Із лампадками та квітами люди прийшли до пам‘ятної стели захисникам по площі Кирила і Мефодія.

Реклама:

Священнослужителі провели заупокійний молебень. Шану полеглим воїнам сьогодні віддали і в інших містах та селах Закарпаття."

Вшанування пам'яті загиблих воїнів 128 ОМБр Фото - Ужгородська міська рада

Вшанування пам'яті загиблих воїнів 128 ОМБр Фото - Ужгородська міська рада

Вшанування пам'яті загиблих воїнів 128 ОМБр Фото - Ужгородська міська рада

Вшанування пам'яті загиблих воїнів 128 ОМБр Фото - Мукачівська міська рада

Вшанування пам'яті загиблих воїнів 128 ОМБр Фото - Мукачівська міська рада

Передісторія:

Джерела УП повідомили, що Росія вдарила по скупченню військових 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади у прифронтовому селі Запорізької області о 10 ранку 3 листопада. Повідомлялося, що може йтися про загибель понад 20 бійців. Військових, імовірно, зібрали в одному місці, щоб нагородити на честь Дня артилерії.

6 листопада 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада підтвердила загибель 19 військових від удару росіян під час урочистостей неподалік від лінії фронту 3 листопада.