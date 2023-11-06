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128 ОГШБ підтвердила загибель 19 бійців від удару росіян

Ірина БалачукПонеділок, 6 листопада 2023, 11:48
128 ОГШБ підтвердила загибель 19 бійців від удару росіян
Фото з Facebook Solomiia Bobrovska

128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада підтвердила загибель 19 військових від удару росіян під час урочистостей неподалік від лінії фронту 3 листопада.

Джерело: 128 ОГШБ у Telegram

Дослівно бригада: "Ракетний удар підступного ворога забрав життя 19 бійців 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади… Загинули кращі наші бійці… Обіцяємо відомстити за побратимів у 100-кратному розмірі".

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Деталі: Повідомляється, що наразі проводиться "ретельна перевірка усіх обставин трагедії".

"До її закінчення просимо не поширювати неперевірену, часто фейкову інформацію", − підсумували у 128-й ОГШБ.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше джерела УП повідомили, що Росія вдарила по скупченню військових128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади у прифронтовому селі Запорізької області о 10 ранку 3 листопада. Повідомлялося, що може йтися про загибельь понад 20 бійців. Військових, імовірно, зібрали в одному місці, щоб нагородити на честь Дня артилерії.
  • Міністр оборони Рустем Умєров увечері 4 листопада доручив Головній інспекції Міністерства оборони провести повну перевіркуза фактом цієї трагедії.
  • У Закарпатській області оголосили триденну жалобу через масову загибель бійців 128 бригади, по яких влучила Росія ймовірно під час святкового нагородження.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що трагедії з масовою загибеллю воїнів 128-ї гірсько-штурмової бригади у Запорізькій області можна було уникнути. Президент наголосив, що триває розслідування, яке має дати рідним загиблих воїнів і суспільству чесні відповіді, як сталася трагедія та чиї розпорядження були неправильними.

Теми: Запорізька областьвійнаракетний удар
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