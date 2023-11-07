Байден і Нетаньяху домовилися про збільшення гуманітарної допомоги Сектору Гази
Вівторок, 7 листопада 2023, 02:25
Президент США Джозеф Байден під час розмови з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху домовився про збільшення обсягів гуманітарної допомоги Сектору Гази.
Джерело: Білий дім
Деталі: Високопосадовці також обговорили зусилля для звільнення заручників, утримуваних ХАМАС, включаючи дітей і американських громадян.
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Обидва лідери привітали збільшення обсягів гуманітарної допомоги за останній тиждень і обговорили необхідність значного збільшення обсягів поставок.
Президент США підтвердив свою непохитну підтримку Ізраїлю.
Він також підкреслив необхідність захисту палестинських цивільних осіб і зменшення шкоди цивільним особам під час військових операцій.
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Обидва лідери обговорили можливість тактичних пауз.
Передісторія:
- Голова Агентства ООН з надання надзвичайної продовольчої допомоги в неділю з прикордонного пункту Рафах закликала надати безпечний, розширений гуманітарний доступ до Сектора Гази, оскільки критичні запаси продовольства досягли небезпечно низького рівня.
- Напередодні Ізраїльські військові заявили, що повністю оточили місто Газа і розділили прибережний анклав навпіл.