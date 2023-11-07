Байден і Нетаньяху домовилися про збільшення гуманітарної допомоги Сектору Гази

Президент США Джозеф Байден під час розмови з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху домовився про збільшення обсягів гуманітарної допомоги Сектору Гази.

Джерело: Білий дім

Деталі: Високопосадовці також обговорили зусилля для звільнення заручників, утримуваних ХАМАС, включаючи дітей і американських громадян.

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Обидва лідери привітали збільшення обсягів гуманітарної допомоги за останній тиждень і обговорили необхідність значного збільшення обсягів поставок.

Президент США підтвердив свою непохитну підтримку Ізраїлю.

Він також підкреслив необхідність захисту палестинських цивільних осіб і зменшення шкоди цивільним особам під час військових операцій.

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Обидва лідери обговорили можливість тактичних пауз.

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