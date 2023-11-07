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Байден і Нетаньяху домовилися про збільшення гуманітарної допомоги Сектору Гази

Олена ІвашківВівторок, 7 листопада 2023, 02:25
Байден і Нетаньяху домовилися про збільшення гуманітарної допомоги Сектору Гази
Президент США Джозеф Байден, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, фото Getty Images

Президент США Джозеф Байден під час розмови з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху домовився про збільшення обсягів гуманітарної допомоги Сектору Гази. 

Джерело: Білий дім

Деталі: Високопосадовці також обговорили зусилля для звільнення заручників, утримуваних ХАМАС, включаючи дітей і американських громадян.

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Обидва лідери привітали збільшення обсягів гуманітарної допомоги за останній тиждень і обговорили необхідність значного збільшення обсягів поставок.

Президент США підтвердив свою непохитну підтримку Ізраїлю.

Він також підкреслив необхідність захисту палестинських цивільних осіб і зменшення шкоди цивільним особам під час військових операцій. 

ВІДЕО ДНЯ

Обидва лідери обговорили можливість тактичних пауз.

Передісторія: 

Теми: СШАСектор ГазиІзраїль
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