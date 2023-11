ООН б'є на сполох: в Секторі Гази майже закінчилася їжа 

Голова Агентства ООН з надання надзвичайної продовольчої допомоги в неділю з прикордонного пункту Рафах закликала надати безпечний, розширений гуманітарний доступ до Сектора Гази, оскільки критичні запаси продовольства досягли небезпечно низького рівня.

Джерело: виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Сінді Маккейн, сайт ООН

Деталі: За її словами, протягом останніх кількох тижнів пункти в’їзду в Газу були практично перекриті, за винятком прикордонного переходу Рафах. Незважаючи на постійне збільшення обсягів допомоги, що надходить у Сектор Гази, цього недостатньо, щоб задовольнити зростаючі потреби.

Маккейн також підкреслила, що криза в Газі – це "не просто місцева трагедія, це яскраве нагадування про те, що наша глобальна продовольча криза погіршується".

