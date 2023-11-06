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ООН б'є на сполох: в Секторі Гази майже закінчилася їжа 

Олена ІвашківПонеділок, 6 листопада 2023, 06:43
ООН б'є на сполох: в Секторі Гази майже закінчилася їжа 
Сім'ї шукають притулку в Секторі Гази, фото ООН

Голова Агентства ООН з надання надзвичайної продовольчої допомоги в неділю з прикордонного пункту Рафах закликала надати безпечний, розширений гуманітарний доступ до Сектора Гази, оскільки критичні запаси продовольства досягли небезпечно низького рівня.

Джерело: виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Сінді Маккейн, сайт ООН

Деталі: За її словами, протягом останніх кількох тижнів пункти в’їзду в Газу були практично перекриті, за винятком прикордонного переходу Рафах. Незважаючи на постійне збільшення обсягів допомоги, що надходить у Сектор Гази, цього недостатньо, щоб задовольнити зростаючі потреби.

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Маккейн також підкреслила, що криза в Газі – це "не просто місцева трагедія, це яскраве нагадування про те, що наша глобальна продовольча криза погіршується".

ВІДЕО ДНЯ

Місія ООН розширює свої масштаби, щоб протягом наступних кількох тижнів охопити більше одного мільйона людей терміновою продовольчою допомогою.

Передісторія:

Теми: ООНСектор Гази
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