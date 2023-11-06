ООН б'є на сполох: в Секторі Гази майже закінчилася їжа
Голова Агентства ООН з надання надзвичайної продовольчої допомоги в неділю з прикордонного пункту Рафах закликала надати безпечний, розширений гуманітарний доступ до Сектора Гази, оскільки критичні запаси продовольства досягли небезпечно низького рівня.
Джерело: виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Сінді Маккейн, сайт ООН
Деталі: За її словами, протягом останніх кількох тижнів пункти в’їзду в Газу були практично перекриті, за винятком прикордонного переходу Рафах. Незважаючи на постійне збільшення обсягів допомоги, що надходить у Сектор Гази, цього недостатньо, щоб задовольнити зростаючі потреби.
Маккейн також підкреслила, що криза в Газі – це "не просто місцева трагедія, це яскраве нагадування про те, що наша глобальна продовольча криза погіршується".
The flow of food and aid from #Egypt to #Gaza is on the rise, but it is nowhere near enough. Needs are unthinkable, desperation is deepening.— Cindy McCain (@WFPChief) November 5, 2023
There is no more time to lose. Lives depend on it. pic.twitter.com/xrbkRdaU2j
Місія ООН розширює свої масштаби, щоб протягом наступних кількох тижнів охопити більше одного мільйона людей терміновою продовольчою допомогою.
Передісторія:
- Ізраїльські військові заявили, що повністю оточили місто Газа і розділили прибережний анклав навпіл.