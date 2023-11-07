Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Генсек ООН назвав ситуацію в Секторі Гази  "кризою людяності"

Олена ІвашківВівторок, 7 листопада 2023, 06:35
Генсек ООН назвав ситуацію в Секторі Гази  кризою людяності
Антоніу Гутерріш, фото Getty Images

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав до термінового гуманітарного припинення вогню у Секторі Гази - території, яка, за його словами, щодня стає "кладовищем" для сотень палестинських дітей.

Джерело: Голос Америки

Деталі:  Він закликав всі сторони збройного конфлікту поважати свої зобов’язання за міжнародним гуманітарним правом, мовляв, жодна зі сторін не має бути вище цього.

Реклама:

За його словами, повага до міжнародного гуманітарного права, серед іншого, передбачає захист цивільних осіб (невикористання цивільних осіб як живого щита), лікарень, об’єктів ООН, притулків, шкіл у Секторі Гази, а також збільшення кількості допомоги та палива на територію Сектора Гази.

Генеральний секретар ООН сказав, що "жах у Газі" є не просто гуманітарною кризою, а "кризою людяності", додавши, що відповідальність за припинення страждань несуть як сторони конфлікту, так і міжнародна спільнота.

Пряма мова Гутерріша: "Шлях попереду чіткий. Гуманітарне припинення вогню. Зараз.

ВІДЕО ДНЯ

Це означає беззастережне звільнення заручників у Газі. Зараз.

Я ніколи не відступлю від роботи над їхнім негайним звільненням".

Передісторія: 

Теми: ООНСектор Гази
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Російські війська мають підтверджені успіхи в районі Авдіївки − ISW

Можливості США зменшуються з кожним тижнем – радник Байдена про допомогу Україні

Міністр оборони Ізраїлю: ХАМАС "втратив контроль над Газою"

Польські перевізники відмовились розблокувати кордон після переговорів з Україною

фотоМіноборони почало рекрутинг до ЗСУ

Фаріон відреагувала на критику через "злитого" студента в Криму

Усі новини...
ООН
ООН б'є на сполох: в Секторі Гази майже закінчилася їжа 
ООН закликає зібрати $435 мільйонів для допомоги українцям на зиму
Радбез ООН обговорить у вівторок гуманітарну ситуацію в Україні – ЗМІ
Останні новини
05:03
У Росії процвітає будівництво заводу з виробництва іранських безпілотників – Reuters
04:27
На Хмельниччині працювала ППО
03:56
Російські війська мають підтверджені успіхи в районі Авдіївки − ISW
03:16
Повідомлення про перегрупування військ на Херсонщині може бути інформоперацією Росії − ISW
02:12
оновленоУдарні БпЛА цієї ночі долетіли на захід
01:41
Можливості США зменшуються з кожним тижнем – радник Байдена про допомогу Україні
00:59
Ізраїль може зробити більше для мінімізації жертв серед мирного населення – Держдеп
00:20
США обговорюють з українською владою захист енергооб’єктів від атак Росії – Держдеп
23:44
Дубінському не обрали запобіжний захід, адвокати заявили про відвід судді
23:32
ЄС не передасть Україні обіцяні 1 млн боєприпасів до березня – Кулеба
Усі новини...
Реклама: