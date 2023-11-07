Генсек ООН назвав ситуацію в Секторі Гази  "кризою людяності"

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав до термінового гуманітарного припинення вогню у Секторі Гази - території, яка, за його словами, щодня стає "кладовищем" для сотень палестинських дітей.

Джерело: Голос Америки

Деталі: Він закликав всі сторони збройного конфлікту поважати свої зобов’язання за міжнародним гуманітарним правом, мовляв, жодна зі сторін не має бути вище цього.

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За його словами, повага до міжнародного гуманітарного права, серед іншого, передбачає захист цивільних осіб (невикористання цивільних осіб як живого щита), лікарень, об’єктів ООН, притулків, шкіл у Секторі Гази, а також збільшення кількості допомоги та палива на територію Сектора Гази.

Генеральний секретар ООН сказав, що "жах у Газі" є не просто гуманітарною кризою, а "кризою людяності", додавши, що відповідальність за припинення страждань несуть як сторони конфлікту, так і міжнародна спільнота.

Пряма мова Гутерріша: "Шлях попереду чіткий. Гуманітарне припинення вогню. Зараз.

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Це означає беззастережне звільнення заручників у Газі. Зараз.

Я ніколи не відступлю від роботи над їхнім негайним звільненням".

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