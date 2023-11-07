Генсек ООН назвав ситуацію в Секторі Гази "кризою людяності"
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав до термінового гуманітарного припинення вогню у Секторі Гази - території, яка, за його словами, щодня стає "кладовищем" для сотень палестинських дітей.
Джерело: Голос Америки
Деталі: Він закликав всі сторони збройного конфлікту поважати свої зобов’язання за міжнародним гуманітарним правом, мовляв, жодна зі сторін не має бути вище цього.
За його словами, повага до міжнародного гуманітарного права, серед іншого, передбачає захист цивільних осіб (невикористання цивільних осіб як живого щита), лікарень, об’єктів ООН, притулків, шкіл у Секторі Гази, а також збільшення кількості допомоги та палива на територію Сектора Гази.
Генеральний секретар ООН сказав, що "жах у Газі" є не просто гуманітарною кризою, а "кризою людяності", додавши, що відповідальність за припинення страждань несуть як сторони конфлікту, так і міжнародна спільнота.
Пряма мова Гутерріша: "Шлях попереду чіткий. Гуманітарне припинення вогню. Зараз.
Це означає беззастережне звільнення заручників у Газі. Зараз.
Я ніколи не відступлю від роботи над їхнім негайним звільненням".
Передісторія:
- Голова Агентства ООН з надання надзвичайної продовольчої допомоги в неділю з прикордонного пункту Рафах закликала надати безпечний, розширений гуманітарний доступ до Сектора Гази, оскільки критичні запаси продовольства досягли небезпечно низького рівня.
- Напередодні Ізраїльські військові заявили, що повністю оточили місто Газа і розділили прибережний анклав навпіл.