Російська пропаганда показала колаборанта та екснардепа Олега Царьова, на якого було скоєно замах в кінці жовтня.

Джерело: телеканал "Первий Севастопольский", Russia Today

Пряма мова Царьова: "Завдяки вам я зміг сьогодні перший раз вийти на вулицю, раніше не випускали. Отримав телефон, подивився Telegram, почитав новини.

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... Усім вдячний. Особливо вдячний співробітникам (російських - ред.) спецслужб, медикам".

Деталі: Царьов сказав, що почувається добре. Він додав, що "терористів ніхто боятися не буде".

Росіяни показали Царьова після замаху: каже, що почувається добре і не боїться pic.twitter.com/y3NRUl5vq3 ВІДЕО ДНЯ November 7, 2023

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