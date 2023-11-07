Росіяни показали Царьова після замаху: каже, що почувається добре
Вівторок, 7 листопада 2023, 11:46
Російська пропаганда показала колаборанта та екснардепа Олега Царьова, на якого було скоєно замах в кінці жовтня.
Джерело: телеканал "Первий Севастопольский", Russia Today
Пряма мова Царьова: "Завдяки вам я зміг сьогодні перший раз вийти на вулицю, раніше не випускали. Отримав телефон, подивився Telegram, почитав новини.
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... Усім вдячний. Особливо вдячний співробітникам (російських - ред.) спецслужб, медикам".
Деталі: Царьов сказав, що почувається добре. Він додав, що "терористів ніхто боятися не буде".
Росіяни показали Царьова після замаху: каже, що почувається добре і не боїться pic.twitter.com/y3NRUl5vq3— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 7, 2023ВІДЕО ДНЯ
Передісторія:
- 27 жовтня з'явилася інформація від російських колаборантів, що на колишнього народного депутата України (чотирьох скликань від "Партії регіонів") Олега Царьова скоєно замах у санаторії імені Кірова в Ялті у тимчасово окупованому Росією Криму.
- Джерела УП у Службі безпеки повідомили, що замах на колаборанта Царьова - спецоперація СБУ. За словами джерел, Царьов давно був у списку зрадників, які мають відповісти за свої злочини і тому є абсолютною законною ціллю.
- 31 жовтня російська ФСБ заявила, що Царьов перебуває у задовільному стані, а також про начебто затримання "координатора" замаху на нього.