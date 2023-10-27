За замахом на Царьова стоїть СБУ – джерело

Замах на колаборанта екснардепа Олега Царьова - спецоперація Служби безпеки України.

Джерело: співрозмовник "Української правди" у силових структурах

Деталі: За словами джерела УП, Царьов давно був у списку зрадників, які мають відповісти за свої злочини і тому є абсолютною законною ціллю.

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"Це не просто фанатик "руського міра", а людина, яка особисто приїхала разом з російськими танками захоплювати Київ", - зазначає наш співрозмовник.

Деталі спецоперації наразі не розголошуються. Водночас підтверджується, що в Царьова влучили двома пострілами з вогнепальної зброї.

За оперативною інформацією, стан Царьова критичний.

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Що передувало: 27 жовтня з'явилася інформація від російських колаборантів, що на колишнього народного депутата України (чотирьох скликань від "Партії регіонів") Олега Царьова скоєно замах у санаторії імені Кірова в Ялті у тимчасово окупованому Росією Криму.

Офіційного підтвердження цим даним не було.