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Окупанти повідомляють, що в держзрадника Царьова стріляли і він у важкому стані

"Українська правда"П'ятниця, 27 жовтня 2023, 12:29
Окупанти повідомляють, що в держзрадника Царьова стріляли і він у важкому стані
Фото: ТАСС

В державного зрадника і екснардепа Олега Царьова, який підтримує вторгнення РФ в Україну, стріляли, через що він у важкому стані.

Джерело: повідомлення колаборанта Володимира Рогова,  Telegram-канал Царьова

Деталі: Рогов написав, що "стан Олега дуже важкий. Наразі він у реанімації". Також він сказав, що в Царьова стріляли. В мережі також поширюють відео, начебто біля будинку Царьова, де на нього скоїли замах. Згодом Рогов повідомив, що замах стався в санаторії імені Кірова в Ялті у Криму.

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Пізніше у Telegram-каналі Царьова опублікували від імені адміністратора таку інформацію:

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Дослівно: "Інформація про замах на Олега Царьова підтверджується його рідними. Близько опівночі на території санаторію, де він поживає, у нього двічі стріляли. Інформації про злочинця немає, працюють силовики.

На момент прибуття карети швидкої допомоги Олег був непритомний, з великою крововтратою. Інформації про стан його здоров'я на поточний момент немає".

Передісторія:

  • У травні 2022 року Шевченківський райсуд Києва заочно засудив Царьова до 12 років позбавлення волі.
  • У березні 2022 року Царьов прибув у Київську область разом із російською армією, а також закликав Юрія та Олександра Вілкулів здати Кривий Ріг російським окупантам.
  • Царьов неодноразово публікував у Telegram заклики до зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Теми: ЦарьовРосія
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