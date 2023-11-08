Засновників "Нової пошти" відзначено у рейтингу УП 100

Засновники "Нової пошти" увійшли до рейтингу "Української правди" 100 українських лідерів, власників логістичної компанії відзначили у категорії "Бізнес".

Джерело: "Українська правда"

Деталі: Бізнесмени Володимир Поперешнюк та Вʼячеслав Климов свого часу створили одну з найбільших логістичних компаній України.

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Однією з особливостей "Нової пошти" є її оперативність, адже доставка здійснюється за день-два.

Ще з 2014 року бізнес організував один з важливих соціальних проєктів "Гуманітарну пошту України", який дав можливість волонтерам та благодійникам безкоштовно відправляти та отримувати гуманітарні вантажі по всій Україні.

До сьогодні "Нова пошта" продовжує допомагати військовим, в тому числі зборами. Компанія разом з фондом "Повернись живим" створила проєкт "Запакуй небо – прокачай ППО", в рамках якого вони планують зібрати 330 млн гривень.

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Після підриву російськими військовими Каховської ГЕС компанія разом із благодійниками доставляла продукти та інші речі постраждалим – кожен охочий українець міг принести до пункту НП необхідне для жителів Херсонщини, а компанія доставляла їх безкоштовно. За чотири дні вони відправили 1500 тонн гуманітарної допомоги.

Наразі мережа "Нової пошти" налічує майже 11 000 відділень та 14 600 поштоматів.

Під час війни компанія почала відкривати термінали НП за кордоном під назвою "Nova Post". Наразі логістичними послугами можуть скористатися у 10 країнах, зокрема: Польщі, Молдові, Литві, Чехії, Румунії, Німеччині, Словаччині, Естонії, Латвії та Угорщині.

Не оминула "Нову пошту" й власна трагедія: 21 жовтня російські війська двома ракетами завдали удару по одному з терміналів НП у селі Коротичі на Харківщині. На місці загинули 6 новопоштівців, а 17 працівників були поранені. Робітники, які там перебували, не могли встигнути добігти до укриття, адже сирена пролунала за секунду до вибуху.

Керівництво компанії відразу ж відреагувало на трагедію та звʼязалося з родичами загиблих – компанія виплатить сімʼям матеріальну допомогу, а їхні діти отримають щомісячну підтримку до повноліття, включно з грантом на навчання.

Нагадаємо: 22 листопада редакція "Української правди" вперше за 23 роки представить свій рейтинг – сотню лідерів-українців, які роблять внесок в перемогу та розбудову державності у різних сферах.

Генеральними партнерами заходу стали юридична компанія ADER HABER, ІНТЕРПАЙП і Всеукраїнське галузеве обʼєднання "Федерація роботодавців нафтогазової галузі".

Купити квиток та переглянути розклад заходу можна за посиланням.