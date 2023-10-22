"Нова пошта" оприлюднила імена й вік загиблих під Харковом співробітників
Неділя, 22 жовтня 2023, 21:51
Компанія "Нова пошта" опублікувала імена та вік своїх співробітників, які загинули 21 жовтня внаслідок удару російської ракети по терміналу під Харковом.
Джерело: Нова пошта
Дослівно: "Ввечері 21.10.2023 шість новопоштовців загинули через прицільний удар російськими ракетами по терміналу Нової пошти в Харкові.
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Читаємо їхні імена вголос на знак памʼяті й скорботи:
- Олександр Темніков, 31 рік
- Дмитро Герасічкін, 30 років
- Артем Акопов, 21 рік
- Олександр Біжанов, 22 роки
- Владислав Панков, 28 років
- Олексій Єрмола, 23 роки".
Деталі: У компанії обіцяють розповісти про кожного з них.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- У суботу ввечері російська ракета влучила в термінал "Нової пошти" на Харківщині.
- За останньою інформацією, внаслідок удару загинуло 6 і поранено 17 осіб, усі - працівники "Нової пошти".
- У працівників, які там перебували, не було шансу встигнути добігти до укриття, бо сирена пролунала за секунди до вибуху.
- За попередніми даними, обстріл був здійснений двома ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.