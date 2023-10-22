"Нова пошта" оприлюднила імена й вік загиблих під Харковом співробітників

Компанія "Нова пошта" опублікувала імена та вік своїх співробітників, які загинули 21 жовтня внаслідок удару російської ракети по терміналу під Харковом.

Джерело: Нова пошта

Дослівно: "Ввечері 21.10.2023 шість новопоштовців загинули через прицільний удар російськими ракетами по терміналу Нової пошти в Харкові.

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Читаємо їхні імена вголос на знак памʼяті й скорботи:

Олександр Темніков, 31 рік

Дмитро Герасічкін, 30 років

Артем Акопов, 21 рік

Олександр Біжанов, 22 роки

Владислав Панков, 28 років

Олексій Єрмола, 23 роки".

Деталі: У компанії обіцяють розповісти про кожного з них.

Передісторія: