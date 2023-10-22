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"Нова пошта" оприлюднила імена й вік загиблих під Харковом співробітників

Катерина ТищенкоНеділя, 22 жовтня 2023, 21:51
Нова пошта оприлюднила імена й вік загиблих під Харковом співробітників
колаж із фото загиблих співробітників, "Нова пошта" в Facebook

Компанія "Нова пошта" опублікувала імена та вік своїх співробітників, які загинули 21 жовтня внаслідок удару російської ракети по терміналу під Харковом.

Джерело: Нова пошта

Дослівно: "Ввечері 21.10.2023 шість новопоштовців загинули через прицільний удар російськими ракетами по терміналу Нової пошти в Харкові.

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Читаємо їхні імена вголос на знак памʼяті й скорботи:

  • Олександр Темніков, 31 рік
  • Дмитро Герасічкін, 30 років
  • Артем Акопов, 21 рік
  • Олександр Біжанов, 22 роки
  • Владислав Панков, 28 років
  • Олексій Єрмола, 23 роки".

Деталі: У компанії обіцяють розповісти про кожного з них.

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Теми: Харківська областьракетний удар
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