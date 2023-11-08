Гутцайт про свою відставку: зосереджусь на роботі в НОК

Міністр молоді і спорту Вадим Гутцайт заявив, що після відставки планує зосередитись на роботі в Національному олімпійському комітеті України.

Джерело: повідомлення Гутцайта

Пряма мова: "Сьогодні я прийняв рішення про відставку з посади міністра молоді та спорту України та планую зосередитись на роботі в Національному олімпійському комітеті України і за підтримку мого кроку вдячний президенту України Володимиру Зеленському, Керівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку, премʼєр-міністру України Денису Шмигалю".

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