Гутцайт про свою відставку: зосереджусь на роботі в НОК
Середа, 8 листопада 2023, 15:03
Міністр молоді і спорту Вадим Гутцайт заявив, що після відставки планує зосередитись на роботі в Національному олімпійському комітеті України.
Джерело: повідомлення Гутцайта
Пряма мова: "Сьогодні я прийняв рішення про відставку з посади міністра молоді та спорту України та планую зосередитись на роботі в Національному олімпійському комітеті України і за підтримку мого кроку вдячний президенту України Володимиру Зеленському, Керівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку, премʼєр-міністру України Денису Шмигалю".
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Передісторія:
- Раніше у середу Гутцайт написав заяву про відставку, вона вже надійшла до Верховної Ради.
- У листопаді 2022 року Гутцайт став президентом Національного олімпійського комітету України.