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Міністр спорту Гутцайт подав у відставку

Станіслав ПогоріловСереда, 8 листопада 2023, 14:21
Міністр спорту Гутцайт подав у відставку
Вадим Гутцайт, фото: УП

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт написав заяву про відставку, вона вже надійшла до Верховної Ради.

Джерело: голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у Facebook

Пряма мова: "До Верховної Ради України надійшла заява Міністра молоді та спорту України Гутцайта В.М. про відставку".

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Деталі: За його словами, заяву буде розглянуто найближчим часом.

 

Стефанчук виклав скрін заяви – в ній Гутцайт не пояснює причини свого рішення.

Що було раніше: Перед цим керівник фракції "Слуга народу" в Верховній Раді Давид Арахамія повідомляв, що цього тижня парламент звільнить одного з міністрів уряду. Джерела УП вказували, що йдеться про міністра спорту Гутцайта

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Теми: відставкаВерховна РадаГУАМ
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