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Американські винищувачі атакували у відповідь іранський об'єкт на сході Сирії – Пентагон

Ольга Глущенко Четвер, 9 листопада 2023, 02:58
Американські винищувачі атакували у відповідь іранський об'єкт на сході Сирії – Пентагон
Ллойд Остін, фото: Getty Images

Збройні сили Сполучених Штатів завдали авіаудару по об'єкту КВІР на сході Сирії у відповідь на попередні атаки на американські військові бази.

Джерело: заява голови Пентагону Ллойда Остіна

Пряма мова: "Сьогодні (8 листопада – ред.), за вказівкою президента Байдена, збройні сили США завдали удару з метою самооборони по об'єкту на сході Сирії, який використовувався іранським Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) та пов'язаними з ним угрупованнями".

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Деталі: За словами Остіна, удар був завданий двома американськими винищувачами F-15 по сховищу зброї.

Глава Пентагону зазначив, що удар є відповіддю на серію атак на американський персонал в Іраку і Сирії, скоєних силами, пов'язаними з КВІР-Кудс.

"Сполучені Штати повністю готові вжити подальших необхідних заходів для захисту наших людей і наших об'єктів. Ми закликаємо проти будь-якої ескалації. Американський персонал продовжуватиме виконувати місії з протидії ІДІЛ в Іраку та Сирії", – наголосив Остін.

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Що передувало: Міністерство оборони США заявило, що має чотири напрями зусиль на Близькому Сході.

Нагадаємо: Сполучені Штати наприкінці жовтня завдавали ударів у відповідь по двох іранських об'єктах на сході Сирії.

Теми: СШАІрантероризмвинищувачі
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