Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Штати завдали ударів у відповідь по об'єктах Ірану в Сирії

Ольга Глущенко П'ятниця, 27 жовтня 2023, 06:08
Штати завдали ударів у відповідь по об'єктах Ірану в Сирії
Ллойд Остін, фото: AFP via Getty Images

Сполучені Штати завдали ударів у відповідь по двох іранських об'єктах на сході Сирії.

Джерело: заява міністра оборони США Ллойда Остіна

Пряма мова: "Сьогодні (26 жовтня – ред.), за вказівкою президента Байдена, збройні сили США завдали ударів з метою самооборони по двох об'єктах на сході Сирії, що використовуються іранським Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) та пов'язаними з ним угрупованнями".

Реклама:

Деталі: Остін зазначив, що "ці високоточні удари з метою самооборони" є відповіддю на серію невдалих атак на американські бази в Іраку і Сирії з боку підтримуваних Іраном груп бойовиків, що розпочалися 17 жовтня.

Він додав: "Сполучені Штати не прагнуть конфлікту і не мають ані наміру, ані бажання брати участь у подальших бойових діях, але ці підтримувані Іраном напади на американські сили є неприйнятними і повинні припинитися".

За словами міністра, "Іран хоче приховати свою руку і заперечити свою роль в цих нападах на наші сили".

ВІДЕО ДНЯ

"Ми їм цього не дозволимо. Якщо напади іранських маріонеток на американські сили триватимуть, ми без вагань вживатимемо подальших необхідних заходів для захисту наших людей", – заявив Остін.

Що передувало: У четвер військові бази США на Близькому Сході атакували: безпілотники завдали удару по базі США в Сирії Аль-Танф і ракетний удар стався на іншій базі США в Сирії - Коноко, в Іраку США також перехопили три ударні безпілотники.

Пізніше в Міністерстві оборони Штатів підтвердили спробу атаки на їхню військову базу, розташовану в Сирії.

Теми: СШАІранСирія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС рекомендуватиме почати переговори про членство України з додатковими вимогами — ЗМІ

В Орбана обіцяють блокувати початок переговорів з Україною про вступ до ЄС

Зеленський: На бойове чергування стали додаткові системи NASAMS

МВС про чоловіка, який подарував гранати помічнику Залужного: попереджав, що бойові

відеоРосіяни показали Царьова після замаху: каже, що почувається добре

Єврокомісія: Україна виконала 4 з 7 критеріїв кандидата на вступ в ЄС — ЗМІ

Усі новини...
США
США перекидають близько 900 військових на Близький Схід – Пентагон
Кірбі: У РФ – значні втрати під Авдіївкою, ЗСУ стримують наступ
Залужний обговорив захист інфраструктури на зиму з колегами з Великої Британії та США
Останні новини
15:38
В Україні відкриють новий табір для російських полонених
15:19
Зеленський затвердив рішення РНБО щодо посилення стійкості енергетичної системи
15:18
Міжнародні резерви України скорочуються третій місяць поспіль
14:54
ЄС рекомендуватиме почати переговори про членство України з додатковими вимогами — ЗМІ
14:51
Колонка"Людям, які не вірять у Перемогу, не місце у владі та в командуванні", – Данілов
14:43
фото5 нідерландських F-16 прямують до Румунії для навчання українських пілотів
14:43
відеоЗСУ показали, як вибили росіян з селища за допомогою FPV-дронів
14:41
фотоАстрономи виявили найвіддаленішу та найстарішу чорну діру
14:39
відеоРосіяни повторно обстріляли одну і ту ж територію Херсона: знищили пусті склади
14:38
"Нова пошта" за підсумками трьох кварталів отримала понад 3 мільярди прибутку
Усі новини...
Реклама: