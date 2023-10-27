Штати завдали ударів у відповідь по об'єктах Ірану в Сирії
Сполучені Штати завдали ударів у відповідь по двох іранських об'єктах на сході Сирії.
Джерело: заява міністра оборони США Ллойда Остіна
Пряма мова: "Сьогодні (26 жовтня – ред.), за вказівкою президента Байдена, збройні сили США завдали ударів з метою самооборони по двох об'єктах на сході Сирії, що використовуються іранським Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) та пов'язаними з ним угрупованнями".
Деталі: Остін зазначив, що "ці високоточні удари з метою самооборони" є відповіддю на серію невдалих атак на американські бази в Іраку і Сирії з боку підтримуваних Іраном груп бойовиків, що розпочалися 17 жовтня.
Він додав: "Сполучені Штати не прагнуть конфлікту і не мають ані наміру, ані бажання брати участь у подальших бойових діях, але ці підтримувані Іраном напади на американські сили є неприйнятними і повинні припинитися".
За словами міністра, "Іран хоче приховати свою руку і заперечити свою роль в цих нападах на наші сили".
"Ми їм цього не дозволимо. Якщо напади іранських маріонеток на американські сили триватимуть, ми без вагань вживатимемо подальших необхідних заходів для захисту наших людей", – заявив Остін.
Що передувало: У четвер військові бази США на Близькому Сході атакували: безпілотники завдали удару по базі США в Сирії Аль-Танф і ракетний удар стався на іншій базі США в Сирії - Коноко, в Іраку США також перехопили три ударні безпілотники.
Пізніше в Міністерстві оборони Штатів підтвердили спробу атаки на їхню військову базу, розташовану в Сирії.