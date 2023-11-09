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Ворог штурмує Авдіївку з трьох напрямків: кидає в бій піхоту і багато дронів – НГУ

Валентина РоманенкоЧетвер, 9 листопада 2023, 12:15
Ворог штурмує Авдіївку з трьох напрямків: кидає в бій піхоту і багато дронів – НГУ
Руслан Музичук. фото НГУ

Російські окупаційні війська продовжують спроби оточити Авдіївку Донецької області, урізноманітнюючи тактику; противник в рази збільшив використання безпілотників.

Джерело: речник Нацгвардії Руслан Музичук в ефірі національного телемарафону, цитує пресслужба НГУ

Деталі: Музичук зазначив, що одним з найскладніших залишається Авдіївський напрямок. Армія РФ продовжує спроби оточити місто. Минулої доби Сили оборони відбили там понад 10 атак ворога.

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Пряма мова: "Ми бачимо як тривалий обороняється Авдіївка. У першу чергу тут вже давно були побудовані досить непогані укріплення, фортифікаційні споруди й, скажімо так, ешелонована оборона, яка дає змогу нашим Силам оборони, попри численні атаки, утримувати це місто".

Деталі: Музичук додав, що тактика, яку застосовує ворог по Авдіївці - досить різноманітна, і місто штурмують з трьох напрямків.

Речник розповів, що і через погодні умови, і через те, що було завдано досить велике вогневе ураження бронетехніці ворога, українські підрозділи зауважують, що окупанти використовують більше піхотних груп і велику кількість БПЛА.

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Музичук зазначив, що нацгвардійці досить ефективно використовують дрони. Разом з тим, за останні місяці використання дронів противником зросло кратно, що є також загрозою з боку військ противника.

Пряма мова: "Сили противника використовують більше піхоти, більшою мірою навіть без бронетехніки у порівняні із попередніми тижнями, коли для штурму використовували колони техніки. І навіть тоді вона знищувалась ще на підході або під час висування, не даючи піхоті ворога розгортатися в бойові порядки атаки".

Теми: АвдіївкаНацгвардіявійна
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