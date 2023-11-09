Росіяни відправили дрони-камікадзе "Жириновский" воювати проти ЗСУ
Четвер, 9 листопада 2023, 13:50
Російські окупанти відправили на Херсонський напрямок 10 дронів-камікадзе під назвою "Жириновский".
Джерело: ТАСС із посиланням заяву глави ЛДПР Леоніда Слуцького та "церемонію передачі техніки"
Пряма мова Слуцького: "Ми зараз маємо справу з однією з кількох десятків компаній, які за координації ЛДПР працюють над розробкою і випуском безпілотних літальних апаратів. Те, що ми зараз бачимо … дуже затребуваний безпілотник на передовій".
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Деталі: ТАСС повідомляє, що дрони виготовили волонтери.
Як зазначили у фракції, "Жириновский" уже пройшов перевірку в умовах бойових дій. Повідомляється, що він може літати в дощ і сніг на відстань до 12 км і перевозити до 3 кг вантажу.
Що передувало:
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- Володимир Жириновський помер 6 квітня 2022 року на 76-му році життя після хвороби. Він славився своїми гучними і скандальними заявами.
- Влітку у Росії презентували так звану нейромережу "Жириновский".