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Нардепа Ніколаєнка, який збив на смерть дівчину, відправили під домашній арешт

Олександр ШумілінЧетвер, 9 листопада 2023, 15:22
Нардепа Ніколаєнка, який збив на смерть дівчину, відправили під домашній арешт
Андрій Ніколаєнко

Печерський районний суд Києва відправив під домашній арешт до 4 січня нардепа від "Батьківщини" Андрія Ніколаєнка, який 3 жовтня збив на смерть на своєму автомобілі 18-річну дівчину на трасі Київ – Чоп.

Джерело: засідання суду

Пряма мова судді Юлії Головко: "Застосувати до підозрюваного Ніколаєнка Андрія Івановича запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту… до 4 січня 2024 року".

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Деталі: Ніколаєнко також буде змушений носити електронний браслет.

Передісторія:

  • 3 листопада Ніколаєнко збив на смерть на своєму автомобілі 18-річну дівчину на трасі Київ – Чоп у селі Березівка Житомирського району.
  • Державне бюро розслідувань повідомило, що Ніколаєнко всупереч вимогам пунктів ПДР, рухався із перевищенням дозволеної швидкості.

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Теми: судДТП
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