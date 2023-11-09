Нардепа Ніколаєнка, який збив на смерть дівчину, відправили під домашній арешт
Четвер, 9 листопада 2023, 15:22
Печерський районний суд Києва відправив під домашній арешт до 4 січня нардепа від "Батьківщини" Андрія Ніколаєнка, який 3 жовтня збив на смерть на своєму автомобілі 18-річну дівчину на трасі Київ – Чоп.
Джерело: засідання суду
Пряма мова судді Юлії Головко: "Застосувати до підозрюваного Ніколаєнка Андрія Івановича запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту… до 4 січня 2024 року".
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Деталі: Ніколаєнко також буде змушений носити електронний браслет.
Передісторія:
- 3 листопада Ніколаєнко збив на смерть на своєму автомобілі 18-річну дівчину на трасі Київ – Чоп у селі Березівка Житомирського району.
- Державне бюро розслідувань повідомило, що Ніколаєнко всупереч вимогам пунктів ПДР, рухався із перевищенням дозволеної швидкості.
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