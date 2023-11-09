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Причетні до експартнера Єрмака компанії відправили за кордон 37 млн грн для закупівлі м’яса – розслідування

Тетяна ОлійникЧетвер, 9 листопада 2023, 20:50
Причетні до експартнера Єрмака компанії відправили за кордон 37 млн грн для закупівлі м’яса – розслідування
Артем Колюбаєв. Фото - Bihus.info

Журналісти з’ясували, що компанія експартнера Андрія Єрмака – Артема Колюбаєва отримала дозвіл на відправку 37,5 мільйонів гривень у Дубаї під приводом закупівлі м’яса у розпал повномасштабної війни. М'ясо в Україну не приїхало. 

Джерело: Bihus.Info

Деталі: Журналісти видання з’ясували, що компанія з управління активами Артема Колюбаєва, колишнього кіносоратника голови ОП Андрія Єрмака, отримала дозвіл на відправку 37,5 млн грн у Дубаї під приводом закупівлі м’яса (як товару критичного імпорту). Сталося це після початку повномасштабної війни, коли Кабмін увів обмеження на імпорт, щоб запобігти виведенню валюти за кордон.

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Гроші у вигляді відсоткової позики пішли з інвестфонду "Урбан" на рахунки пов’язаної на той момент з ним приватної фірми, а далі мали бути перераховані арабському контрагенту. М’ясна продукція в Україну так і не приїхала.

Компанія, у якої мали закупити м’ясо, – дубайська фірма Al Dmani Livestock Trading протягом 2022-го-частини 2023-го рр. нічого не імпортувала в Україну. На запити Bihus.Info. вона не відповіла.

Колюбаєв у відповідь на питання Bihus.Info щодо поставки м’яса заявив, що взагалі не розуміє, про що йдеться. Також він спростовує будь-які бізнес-стосунки з компаніями і фондами. І врешті-решт взагалі відмовився говорити з журналістами.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • У жовтні Bihus.Info встановив, що Колюбаєв за останні півроку розвинув будівельну справу, став співвласником фірми-виробника БпЛА та отримав 20 мільйонів гривень на свої кінопродукти.

Теми: Андрій Єрмак
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