Причетні до експартнера Єрмака компанії відправили за кордон 37 млн грн для закупівлі м’яса – розслідування

Журналісти з’ясували, що компанія експартнера Андрія Єрмака – Артема Колюбаєва отримала дозвіл на відправку 37,5 мільйонів гривень у Дубаї під приводом закупівлі м’яса у розпал повномасштабної війни. М'ясо в Україну не приїхало.

Джерело: Bihus.Info

Деталі: Журналісти видання з’ясували, що компанія з управління активами Артема Колюбаєва, колишнього кіносоратника голови ОП Андрія Єрмака, отримала дозвіл на відправку 37,5 млн грн у Дубаї під приводом закупівлі м’яса (як товару критичного імпорту). Сталося це після початку повномасштабної війни, коли Кабмін увів обмеження на імпорт, щоб запобігти виведенню валюти за кордон.

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Гроші у вигляді відсоткової позики пішли з інвестфонду "Урбан" на рахунки пов’язаної на той момент з ним приватної фірми, а далі мали бути перераховані арабському контрагенту. М’ясна продукція в Україну так і не приїхала.

Компанія, у якої мали закупити м’ясо, – дубайська фірма Al Dmani Livestock Trading протягом 2022-го-частини 2023-го рр. нічого не імпортувала в Україну. На запити Bihus.Info. вона не відповіла.

Колюбаєв у відповідь на питання Bihus.Info щодо поставки м’яса заявив, що взагалі не розуміє, про що йдеться. Також він спростовує будь-які бізнес-стосунки з компаніями і фондами. І врешті-решт взагалі відмовився говорити з журналістами.

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