У Херсоні вночі зазнали атаки відразу три гуманітарні організації – ООН в Україні
Внаслідок російського обстрілу Херсона в ніч на 20 грудня знищено склади двох гуманітарних організацій, офіс ще однієї – пошкоджено.
Джерело: гуманітарна координаторка в Україні Деніз Брауні у заяві на сайті ООН в Україні, HEKS EPER в Україні у соцмережах
Пряма мова: "Я з жахом сприйняла новину про те, що чергова хвиля невибіркових ударів з боку Російської Федерації завдала шкоди об'єктам та критично важливим запасам щонайменше трьох гуманітарних організацій у Херсоні сьогодні.
Склади Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) та місцевої громадської організації "Щедрик" були спалені вщент, знищивши вкрай необхідні запаси гуманітарної допомоги. Постраждали також приміщення міжнародної НУО HEKS/EPER. Сьогоднішні обстріли також завдали шкоди житловим будинкам, медичному закладу та призвели до поранення мирних мешканців у Херсоні.
…Невибіркові удари по цивільних районах заборонені міжнародним гуманітарним правом. Гуманітарні працівники, об'єкти та майно перебувають під захистом міжнародного гуманітарного права".
Деталі: Браун наголосила, що обстріли впливають на здатність гуманітарних організацій виконувати свою роботу з порятунку життів і позбавляють мирних мешканців доступу до допомоги, коли вони її найбільше потребують.
Пряма мова: "Мешканці Херсона – і ті, хто живе вздовж усієї лінії фронту на сході та півдні – дійсно несуть на собі основний тягар цієї війни. Рівень руйнувань величезний, і з настанням зими допомога необхідна як ніколи".
Доповнено: "HEKS EPER повідомила, що було обстріляно їхній офіс.
"Незважаючи ні на що, HEKS/EPER продовжуватиме працювати та допомагати найбільш вразливим категоріям населення", – зазначили в організації.
Передісторія:
- Вдень стало відомо, що у ніч на 20 грудня під час обстрілу міста Херсон було знищено склад із гуманітарною допомогою обласної організації "Українського Червоного Хреста" – ніхто не постраждав, проте вся гуманітарка згоріла.