У Херсоні вночі зазнали атаки відразу три гуманітарні організації – ООН в Україні

Внаслідок російського обстрілу Херсона в ніч на 20 грудня знищено склади двох гуманітарних організацій, офіс ще однієї – пошкоджено.

Джерело: гуманітарна координаторка в Україні Деніз Брауні у заяві на сайті ООН в Україні, HEKS EPER в Україні у соцмережах

Пряма мова: "Я з жахом сприйняла новину про те, що чергова хвиля невибіркових ударів з боку Російської Федерації завдала шкоди об'єктам та критично важливим запасам щонайменше трьох гуманітарних організацій у Херсоні сьогодні.

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Склади Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) та місцевої громадської організації "Щедрик" були спалені вщент, знищивши вкрай необхідні запаси гуманітарної допомоги. Постраждали також приміщення міжнародної НУО HEKS/EPER. Сьогоднішні обстріли також завдали шкоди житловим будинкам, медичному закладу та призвели до поранення мирних мешканців у Херсоні.

…Невибіркові удари по цивільних районах заборонені міжнародним гуманітарним правом. Гуманітарні працівники, об'єкти та майно перебувають під захистом міжнародного гуманітарного права".

Деталі: Браун наголосила, що обстріли впливають на здатність гуманітарних організацій виконувати свою роботу з порятунку життів і позбавляють мирних мешканців доступу до допомоги, коли вони її найбільше потребують.

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Пряма мова: "Мешканці Херсона – і ті, хто живе вздовж усієї лінії фронту на сході та півдні – дійсно несуть на собі основний тягар цієї війни. Рівень руйнувань величезний, і з настанням зими допомога необхідна як ніколи".

Доповнено: "HEKS EPER повідомила, що було обстріляно їхній офіс.

"Незважаючи ні на що, HEKS/EPER продовжуватиме працювати та допомагати найбільш вразливим категоріям населення", – зазначили в організації.

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