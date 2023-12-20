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Блінкен: Українці за рік зробили, здавалось, неможливе, а Росія ослабла

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 20 грудня 2023, 21:08
Блінкен: Українці за рік зробили, здавалось, неможливе, а Росія ослабла
Державний секретар США Ентоні Блінкен. Фото - Getty Images

Державний секретар США Ентоні Блінкен на пресконференції за підсумками року в середу, 20 грудня, відзначив спротив українців повномасштабному вторгненню Росії, яка, за його словами, не змогла досягнути поставлених цілей.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ"

Деталі: Блінкен зазначив, що США продовжать гуртувати країни світу для підтримки України, аби гарантувати, що агресія РФ "залишатиметься стратегічним провалом". Він додав, що Москві не вдалось досягти своєї головної мети в Україні – стерти її з карти світу та включити до складу РФ.

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"Це був важкий рік на полі бою, але, знову ж, українці зробили те, що ніхто не уявляв можливим", – цитує його "Укрінформ".

Держсекретар наголосив, що Україна протистоїть одній із найбільших армій світу й продовжує звільняти території, а також витіснила російський флот із Чорного моря та проклала власний морський коридор для експорту продовольства.

"Росія ослабла у військовому, економічному, дипломатичному плані", – констатував Блінкен.

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Він окремо сказав, що постійна підтримка США має вирішальне значення для України, аби вона продовжувала боротьбу й забезпечила поразку Росії.

Нагадаємо, напередодні міністри закордонних справ Франції та Британії запевнили, що підтримуватимуть Україну в її боротьбі проти російського вторгнення "стільки, скільки буде потрібно", при цьому важливо, щоб президент Владімір Путін програв. 

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Теми: СШАБлінкен
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