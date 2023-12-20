ППО відпрацювала на Дніпропетровщині: збили два безпілотники
Середа, 20 грудня 2023, 23:43
Під час повітряної тривоги увечері 20 грудня сили протиповітряної оборони збили 2 ворожих безпілотники у Дніпропетровській області.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
Пряма мова: "Мінус 2 ворожих безпілотники (в Криворізькому та Дніпровському районах). Дякуємо захисникам з ПвК Схід за спокійний сон наших дітей".
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Що передувало:
- Окупанти ввечері 20 грудня запустили кілька груп ударних дронів на територію України з кількох напрямків.
- Над Сумщиною ППО збила два "Шахеди".
- Під час повітряної тривоги уламки, ймовірно, ворожого БпЛА впали на житловий будинок в Миргородському районі на Полтавщині.