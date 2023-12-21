У Білому домі розповіли про хід переговорів у Сенаті: рухаються у правильному напрямку

В Адміністрації президента США заявили, що переговори у Сенаті щодо безпеки кордону США та надання допомоги Україні йдуть у правильному напрямку.

Джерело: речниця Білого дому Карін Жан-П’єр

Деталі: Вона додала, що сподівається, що переговори просуватимуться швидко.

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За словами Жан-П’єр, є ще одна допомога на цей місяць, яку зможуть надати Україні. Але наголосила, що агресія Росії не припиняється, тому ще раз попросила Конгрес не затримувати рішення.

Пряма мова Жан-П’єр: "Ви чули від нас, наскільки це критично. Якщо ви дивитеся на Україну і на поле бою, боляче те, що відбувається на полі бою. Вони не отримують фінансування, вони отримують меншу кількість допомоги".

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