У Білому домі розповіли про хід переговорів у Сенаті: рухаються у правильному напрямку
Четвер, 21 грудня 2023, 05:44
В Адміністрації президента США заявили, що переговори у Сенаті щодо безпеки кордону США та надання допомоги Україні йдуть у правильному напрямку.
Джерело: речниця Білого дому Карін Жан-П’єр
Деталі: Вона додала, що сподівається, що переговори просуватимуться швидко.
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За словами Жан-П’єр, є ще одна допомога на цей місяць, яку зможуть надати Україні. Але наголосила, що агресія Росії не припиняється, тому ще раз попросила Конгрес не затримувати рішення.
Пряма мова Жан-П’єр: "Ви чули від нас, наскільки це критично. Якщо ви дивитеся на Україну і на поле бою, боляче те, що відбувається на полі бою. Вони не отримують фінансування, вони отримують меншу кількість допомоги".
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- У середу стало відомо, що Сенат США не проголосує за пакет допомоги Україні та посилення безпеки кордонів США до початку наступного року, хоча перемовники від обох партій продовжують свою роботу.