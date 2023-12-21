Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Білому домі розповіли про хід переговорів у Сенаті: рухаються у правильному напрямку

Олена ІвашківЧетвер, 21 грудня 2023, 05:44
У Білому домі розповіли про хід переговорів у Сенаті: рухаються у правильному напрямку
Білий дім, фото facebook.com/WhiteHouse/

В Адміністрації президента США заявили, що переговори у Сенаті щодо безпеки кордону США та надання допомоги Україні йдуть у правильному напрямку.

Джерело: речниця Білого дому Карін Жан-П’єр

Деталі: Вона додала, що сподівається, що переговори просуватимуться швидко.

Реклама:

За словами Жан-П’єр, є ще одна допомога на цей місяць, яку зможуть надати Україні. Але наголосила, що агресія Росії не припиняється, тому ще раз попросила Конгрес не затримувати рішення. 

Пряма мова Жан-П’єр: "Ви чули від нас, наскільки це критично. Якщо ви дивитеся на Україну і на поле бою, боляче те, що відбувається на полі бою. Вони не отримують фінансування, вони отримують меншу кількість допомоги".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

Читайте УП В Google News

Теми: СШАвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Financial Times: Україна в активній обороні, а Росія може готувати новий великий наступ влітку

Погрози Ніколову: відкрито провадження через перешкоджання роботі журналіста

Трамп відкинув компроміси щодо кордону, від чого залежить допомога Україні

відеоУ російському Челябінську на великій площі палає ТРЦ

фотоПолковника ЗСУ і бізнесмена викрили на махінаціях з оборонкою

Спецоперація за участі 30 людей: Bihus.info розповів, як стежили за його працівниками

Усі новини...
США
США: Угорський закон про "захист суверенітету" несумісний з нашими цінностями
США звільнили соратника президента Венесуели в обмін на ув'язнених американців
КНДР поставила в Росію більше тисячі контейнерів з боєприпасами – посол США при НАТО
Останні новини
18:34
Кабмін виділив рекордну суму на зведення інженерно-технічних та фортифікаційних споруд
18:33
Японія готується до своєї першої посадки на Місяць: деталі
18:27
У Грузії очікують вибачень від Зеленського та Санду через "брехню" про тортури Саакашвілі
17:56
Прем’єр Фінляндії зараз не бачить військової загрози з боку РФ
17:54
Україна може піти у новий контрнаступ в 2025 році – джерела CNN
17:52
Кабмін установив норми продажу сигарет та алкоголю в одні руки в магазинах Duty Free
17:51
Країни Балтії домовились побудувати зону оборони на кордоні Росії та Білорусі
17:50
ВідеоАтака на журналістів та тепла ванна для влади – новий випуск УП.Чат
17:39
"Шахтар" купив бразильця Кевіна за €15 мільйонів – це найдорожчий транфер з початку великої війни
17:36
Financial Times: Україна в активній обороні, а Росія може готувати новий великий наступ влітку
Усі новини...
Реклама: