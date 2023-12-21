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Сили оборони відбили понад 30 атак на лівому березі Херсонщини − Генштаб

Ірина БалачукЧетвер, 21 грудня 2023, 07:24
Сили оборони відбили понад 30 атак на лівому березі Херсонщини − Генштаб
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Російські загарбники не полишають намірів вибити Сили оборони з лівобережжя Херсонської області − лише за минулу добу українські воїни відбили тут понад 30 атак ворога.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 21 грудня у Facebook

Дослівно Генштаб: "В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські воїни продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на невдачі, ворог не відмовився від наміру вибити наші підрозділи із займаних позицій та здійснив понад 30 безуспішних штурмових дій. Отримав гідну відсіч та із втратами відступив. Наші захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника".

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Деталі: В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 16 атак ворога в районах Синьківки, східніше Петропавлівки та Іванівки, де противник намагався прорвати оборону.

На Лиманському напрямку захисники відбили 13 атак окупантів поблизу Білогорівки Луганської області та східніше Тернів, Спірного Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 7 атак противника біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

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В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Українські воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони відбили 14 атак в районах Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Авдіївки, та ще 22 атаки біля Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де захисники відбили 10 атак.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 6 атак противника західніше Вербового та південніше Роботиного Запорізької області.

Водночас, на Мелітопольському напрямку захисники продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 99 бойових зіткнень. Ворог завдав 5 ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.  

Водночас авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала ударів по 16 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 1 зенітно-ракетному комплексу противника. Також сили протиповітряної оборони знищили 1 керовану ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ урази 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та 6 артилерійських засобах противника.

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Теми: Херсонська областьДонецька областьвійнаГенштаб
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