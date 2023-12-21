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Атака "Шахедів": на Київщині виникла пожежа, пошкоджено 8 авто – ОВА

Валентина РоманенкоЧетвер, 21 грудня 2023, 09:29
Атака Шахедів: на Київщині виникла пожежа, пошкоджено 8 авто – ОВА
фото ДСНС

Внаслідок російської атаки ударними безпілотниками на Київщині на цивільному підприємстві виникла пожежа через падіння уламків.

Джерело: очільник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко, якого цитує пресслужба КОВА, ДСНС

Деталі: На цивільному підприємстві через падіння уламків виникла пожежа.

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Загорівся один зі складів підприємства. Станом на 1:07 пожежу на площі 1500 метрів було ліквідовано.

ОВА повідомляє про вибиті вікна та пошкоджені стіни 4-х поверхової будівлі та 2-х складських будівель, розташованих поряд. Пошкоджено 8 автомобілів.

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фото дснс
 
фото дснс

За оперативною інформацією, жертв та постраждалих немає.

За даними же ДСНС, внаслідок ворожої атаки знищено складську будівлю, 2 легкових автомобілі та  позашляховик.

Рятувальники зазначають, що до гасіння пожежі залучалось 7 одиниць техніки та 36 рятувальників.

Пряма мова Кравченка: "Всі відповідальні служби продовжують роботу з ліквідації та фіксації наслідків нічного удару.

Звертаємося до кожного жителя області – не ігноруйте сигнал повітряної тривоги. Ставтеся до питання безпеки відоповідально. Бережіть себе та своїх близьких".

Нагадаємо: В ніч на 21 грудня на різних напрямках військовим вдалося збити 34 із 35 випущених ударних БпЛА росіян.

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Теми: ШахедКиївська областьвійна
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