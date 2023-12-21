Понад третина українців хотіли б створення Уряду єдності, як в Ізраїлю − опитування

З7% українців хотіли б, щоб в Україні створили Уряд національної єдності з більшості фракцій у парламенті, як це було в Ізраїлю, коли на нього напав ХАМАС.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 4-10 грудня

Для довідки: В Ізраїлю після нападу ХАМАС і початку війни в Газі було утворено уряд національної єдності, до якого увійшли представники усіх політичних сил, представлені в ізраїльському парламенті (кнессеті).

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Соціологи зазначають, що і в Україні час від часу лунають заклики до створення з більшості фракцій у парламенті Уряду національної єдності (на прикладі Ізраїлю).

Дослівно КМІС: "37% українців позитивно ставляться до такої ініціативи, 38% ставляться до неї нейтрально, а 19% – негативно. Решта 7% не визначилися зі своєю думкою".

інфографіка кміс

Деталі: Соціологи зазначають, що у всіх регіонах ставлення до створення Уряду національної єдності є досить подібним.

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інфографіка кміс

Також респондентам у відкритому форматі ставили запитання, кого б вони хотіли бачити на чолі такого Уряду. Більшість респондентів (76%) не змогли відповісти на запитання.

А ту, хто зміг, назвали 71 різне прізвище, серед яких відносно найчастіше звучали Петро Порошенко, Валерій Залужний і Юлія Тимошенко.

інфографіка кміс

Дослідження тривало 4-10 грудня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 1 200 респондентів від 18 років. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами закордоном.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% − для показників, близьких до 10%, 1,4% − для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення. Однак соціологи вважають, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність і дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.