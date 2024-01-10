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Time назвав 10 глобальних ризиків 2024 року: серед них "Розділена Україна"

Олена ІвашківСереда, 10 січня 2024, 01:57
Time назвав 10 глобальних ризиків 2024 року: серед них Розділена Україна
фото ілюстраційне, будинок у Запоріжжі після російського удару, фото Getty Images

Журнал Time оприлюднив список: "Топ-10 глобальних ризиків на 2024 рік". Третє місце у ньому посіла "Розділена Україна".

Джерело: Time

Деталі: У виданні наголосили, що вторгнення Росії в Україну залишається історичною поразкою. НАТО посилюється новими членами Фінляндією та Швецією. ЄС відкрив процес вступу України, Росія зіткнулася з 11 раундами санкцій, наближаються нові, а половину її суверенних активів було заморожено — гроші, ймовірно, будуть використані для відновлення України. Європа більше не купує російські енергоносії.

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Дослівно: "Цього року Україна буде де-факто розділена, і Росія тепер має ініціативу на полі бою та матеріальну перевагу. 2024 рік є переломним моментом у війні: і якщо Україна не вирішить свої кадрові проблеми, не збільшить виробництво зброї та найближчим часом не розробить реалістичну військову стратегію, її територіальні втрати можуть виявитися постійними та цілком можуть збільшитися". 

Ще деталі: Зазначається, що Київ сильно постраждав від зменшення політичної та матеріальної підтримки Сполучених Штатів, і перспективи європейської допомоги лише трохи кращі. Україна відчайдушно потребує додаткових військ.

З усіх цих причин, вважають у The Time, цього року Київ піде на більші військові ризики, включаючи удари по більшій кількості цілей у Росії, що спровокує безпрецедентну відповідь Росії та може втягнути НАТО в конфлікт.

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Серед інших глобальних ризиків The Time на 2024 рік:

  • Криза та розкол у США через президентські вибори та можливість перемоги Трампа.
  • Розширення бойових дій на Близькому Сході.
  • Вихід штучного інтелекту з-під контролю.
  • Країни-ізгої: Росія, Північна Корея та Іран посилюватимуть можливості одна одної та діятимуть все більш скоординованими та руйнівними способами на глобальній арені. 
  • Економіка Китаю не відновиться.
  • Боротьба за корисні копалини.
  • Глобальна інфляція, що почалася у 2021.
  • Екстремальні погодні явища, що спричинять відсутність продовольчої безпеки, посилять нестачу води, порушать логістику, розповсюдять хвороби та сприятимуть міграції та політичній нестабільності.
  • Невизначеність та втрати для компаній та корпорацій.

Теми: війнаРосіяокупація
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