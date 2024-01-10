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Time назвал 10 глобальных рисков 2024 года: среди них "Разделенная Украина"

Алена ИвашкивСреда, 10 января 2024, 01:57
Time назвал 10 глобальных рисков 2024 года: среди них Разделенная Украина
Фото иллюстративное, дом в Запорожье после российского удара, фото Getty Images

Журнал Time обнародовал список: "Топ-10 глобальных рисков на 2024 год". Третье место в нем заняла "Разделенная Украина".

Источник: Time

Детали: В издании отметили, что вторжение России в Украину остается исторической неудачей. НАТО усиливается новыми членами Финляндией и Швецией. ЕС открыл процесс вступления Украины, Россия столкнулась с 11 раундами санкций, приближаются новые, а половина ее суверенных активов была заморожена - деньги, вероятно, будут использованы для восстановления Украины. Европа больше не покупает российские энергоносители.

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Дословно: "В этом году Украина будет де-факто разделена, и Россия теперь имеет инициативу на поле боя и материальное преимущество. 2024 год является переломным моментом в войне: и если Украина не решит свои кадровые проблемы, не увеличит производство оружия и в ближайшее время не разработает реалистичную военную стратегию, ее территориальные потери могут оказаться постоянными и вполне могут увеличиться". 

Еще детали: Отмечается, что Киев сильно пострадал от уменьшения политической и материальной поддержки Соединенных Штатов, и перспективы европейской помощи лишь немного лучше. Украина отчаянно нуждается в дополнительных войсках.

По всем этим причинам, считают в The Time, в этом году Киев пойдет на большие военные риски, включая удары по большему количеству целей в России, что спровоцирует беспрецедентный ответ России и может втянуть НАТО в конфликт.

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Среди других глобальных рисков The Time на 2024 год:

  • Кризис и раскол в США из-за президентских выборов и возможности победы Трампа.
  • Расширение боевых действий на Ближнем Востоке.
  • Выход искусственного интеллекта из-под контроля.
  • Страны-изгои: Россия, Северная Корея и Иран будут усиливать возможности друг друга и действовать все более скоординированными и разрушительными способами на глобальной арене. 
  • Экономика Китая не восстановится.
  • Борьба за полезные ископаемые.
  • Глобальная инфляция, начавшаяся в 2021.
  • Экстремальные погодные явления, которые вызовут отсутствие продовольственной безопасности, усилят нехватку воды, нарушат логистику, распространят болезни и будут способствовать миграции и политической нестабильности.
  • Неопределенность и потери для компаний и корпораций.

Темы: войнаРосcияоккупация
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