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У Варшаві почалися протести через затримання екскерівників МВС

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 10 січня 2024, 02:55
У Варшаві почалися протести через затримання екскерівників МВС
Учасники акції протесту у Варшаві, фото rmf24.pl

Близько 300 людей вийшли на протест перед Президентським палацом у Варшаві після затримання на його території засуджених колишніх керівників МВС Маріуша Камінського і Мацея Вонсіка.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF FM

Деталі: Учасники акції скандують гасло "Ось Польща", багато тримають червоно-білі прапори. Демонстрація відбувається загалом мирно, її охороняє поліція.

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Протестувальники кажуть, що не очікували затримання Камінського та Вонсіка у Президентському палаці. "Я глибоко засмучений тим, що зараз відбувається в Польщі. Що поліція може незаконно затримувати чесних громадян, чесних політиків", – сказав один із протестувальників.

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Камінський і Вонсік прибули до Президентського палацу у вівторок уранці на запрошення Анджея Дуди, після чого залишились там. Увечері, коли польський президент відбув для зустрічі зі Світланою Тихановською, до будівлі увійшли співробітники поліції, які затримали політиків.

Канцелярія президента Польщі заявила, що Дуда мав наміри продовжити зустріч із Камінським і Вонсіком, а затримання "президентських гостей" порушило "гідність польської держави, гідність тих, кого помилував" президент.

Адвокат затриманих заявив, що їх утримують в управлінні VII поліцейського округу Варшави та, найімовірніше, протягом декількох годин перевезуть до слідчого ізолятора.

Нагадаємо:

  • Камінський і Вонсік 20 грудня 2023 року були засуджені до двох років позбавлення волі у зв'язку з так званою земельною справою.
  • Справа стосується періоду, коли Камінський очолював Центральне антикорупційне бюро (СВА), а Вонсік був його заступником. Земельна справа стосувалась безуспішних спроб СВА довести, що тодішній лідер "Самооборони" та віцепрем'єр Анджей Леппер нібито брав хабарі за допомогу в так званій дезактивації земельної ділянки в Мазурському воєводстві.
  • Обоє політиків, обраних від "Права і справедливості" на останніх виборах у жовтні, мали б позбутись мандата після вироку. Та поки він перебував на апеляції, Камінський та Вонсік ходили на засідання Сейму й, за повідомленнями, навіть брали участь у голосуванні.
  • Напередодні, в понеділок, суд відхилив клопотання фігурантів про перегляд справи й схвалив ордер на їхнє переведення до в'язниці.

Теми: Польща
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