У Варшаві почалися протести через затримання екскерівників МВС

Близько 300 людей вийшли на протест перед Президентським палацом у Варшаві після затримання на його території засуджених колишніх керівників МВС Маріуша Камінського і Мацея Вонсіка.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF FM

Деталі: Учасники акції скандують гасло "Ось Польща", багато тримають червоно-білі прапори. Демонстрація відбувається загалом мирно, її охороняє поліція.

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Протестувальники кажуть, що не очікували затримання Камінського та Вонсіка у Президентському палаці. "Я глибоко засмучений тим, що зараз відбувається в Польщі. Що поліція може незаконно затримувати чесних громадян, чесних політиків", – сказав один із протестувальників.

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Камінський і Вонсік прибули до Президентського палацу у вівторок уранці на запрошення Анджея Дуди, після чого залишились там. Увечері, коли польський президент відбув для зустрічі зі Світланою Тихановською, до будівлі увійшли співробітники поліції, які затримали політиків.

Канцелярія президента Польщі заявила, що Дуда мав наміри продовжити зустріч із Камінським і Вонсіком, а затримання "президентських гостей" порушило "гідність польської держави, гідність тих, кого помилував" президент.

Адвокат затриманих заявив, що їх утримують в управлінні VII поліцейського округу Варшави та, найімовірніше, протягом декількох годин перевезуть до слідчого ізолятора.

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