В Варшаве начались протесты из-за задержания бывших руководителей МВД

Около 300 человек вышли на протест перед Президентским дворцом в Варшаве после задержания на его территории осужденных бывших руководителей МВД Мариуша Каминского и Мацея Вонсика.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM

Детали: Участники акции скандируют лозунг "Вот Польша", многие держат красно-белые флаги. Демонстрация проходит в целом мирно, ее охраняет полиция.

Реклама:

Протестующие говорят, что не ожидали задержания Каминского и Вонсика в Президентском дворце. "Я глубоко расстроен тем, что сейчас происходит в Польше. Что полиция может незаконно задерживать честных граждан, честных политиков", – сказал один из протестующих.

ВИДЕО ДНЯ

Каминский и Вонсик прибыли в Президентский дворец во вторник утром по приглашению Анджея Дуды, после чего остались там. Вечером, когда польский президент отбыл для встречи со Светланой Тихановской, в здание вошли сотрудники полиции, которые задержали политиков.

Канцелярия президента Польши заявила, что Дуда намеревался продолжить встречу с Каминским и Вонсиком, а задержание "президентских гостей" нарушило "достоинство польского государства, достоинство тех, кого помиловал" президент.

Адвокат задержанных заявил, что их удерживают в управлении VII полицейского округа Варшавы и, скорее всего, в течение нескольких часов перевезут в следственный изолятор.

Напомним: