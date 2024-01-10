ISW: У Росії хочуть створити 15-кілометрову "буферну зону" в Харківській області

У Росії відновили заклики до широкомасштабної наступальної операції в Харківській області для створення "буферної зони" з Бєлгородською областю.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Військові аналітики зазначили, що це робиться незважаючи на ймовірну нездатність російських військових провести операцію із захоплення значної території в Харківській області в найближчій перспективі.

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Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив 9 січня, що російські війська зроблять усе можливе, щоб не допустити обстрілів Бєлгородської області з боку України.

Російські джерела, скориставшись коментарем Пєскова, закликали російські війська створити "буферну зону" глибиною до 15 кілометрів у Харківській області, щоб відсунути українські РСЗВ та артилерію від кордону з Бєлгородською областю.

Російські ультранаціоналісти регулярно закликали до подібної операції влітку 2023 року на тлі широкого невдоволення транскордонними рейдами проукраїнських сил у Бєлгородську область. ISW вважає, що російське вторгнення на 15 кілометрів у глибину і кілька сотень кілометрів у ширину було б масштабною операцією, яка вимагала б угруповання сил, набагато більшого і значно краще забезпеченого ресурсами, ніж війська, які зосереджені вздовж усього кордону з Україною, а найменше - в Бєлгородській області.

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ISW вже оцінював, що російські війська можуть активізувати зусилля із захоплення Куп'янська Харківської області протягом найближчих тижнів, і що російське угруповання на Куп'янському напрямку виглядає більш пристосованим для проведення інтенсивних наступальних дій, ніж деінде в Україні або вздовж кордону.

Російські військові наразі здатні провести лише тактичні дії в Харківській області. І вони слугуватимуть для відволікання і фіксації українських сил від можливих російських оперативних зусиль на Куп'янському напрямку.

Ключові висновки ISW за 9 січня: