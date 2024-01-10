ISW: В России хотят создать 15-километровую "буферную зону" в Харьковской области
Российские политики возобновили призывы к широкомасштабной наступательной операции в Харьковской области для создания "буферной зоны" с Белгородской областью.
Источник: Институт изучения войны (ISW)
Детали: Военные аналитики отметили, что это делается несмотря на вероятную неспособность российских военных провести операцию по захвату значительной территории в Харьковской области в ближайшей перспективе.
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил 9 января, что российские войска сделают все возможное, чтобы не допустить обстрелов Белгородской области со стороны Украины.
Российские источники, воспользовавшись комментарием Пескова, призвали российские войска создать "буферную зону" глубиной до 15 километров в Харьковской области, чтобы отодвинуть украинские РСЗО и артиллерию от границы с Белгородской областью.
Российские ультранационалисты регулярно призывали к подобной операции летом 2023 года на фоне широкого недовольства трансграничными рейдами проукраинских сил в Белгородскую область. ISW считает, что российское вторжение на 15 километров в глубину и несколько сотен километров в ширину было бы масштабной операцией, которая потребовала бы группировки сил, гораздо большей и значительно лучше обеспеченной ресурсами, чем войска, которые сосредоточены вдоль всей границы с Украиной, а меньше всего - в Белгородской области.
ISW уже оценивал, что российские войска могут активизировать усилия по захвату Купянска Харьковской области в течение ближайших недель, и что российская группировка на Купянском направлении выглядит более приспособленной для проведения интенсивных наступательных действий, чем где-либо в Украине или вдоль границы.
Российские военные пока способны провести только тактические действия в Харьковской области. И они будут служить для отвлечения и фиксации украинских сил от возможных российских оперативных усилий на Купянском направлении.
Ключевые выводы ISW за 9 января:
- Опрос общественного мнения об отношении украинцев к украинскому правительству и военным указывает на то, что общество в подавляющем большинстве поддерживает украинских военных и их руководство, испытывая при этом напряженность, характерную для общества, которое ведет экзистенциальную оборонительную войну.
- Новый независимый опрос, проведенный Национальным центром изучения общественного мнения (NORC) Чикагского университета, показал, что президент России Владимир Путин сохраняет сильную внутреннюю поддержку своего режима и войны в Украине, несмотря на относительно плохие экономические условия и уровень жизни в России.
- Жесткая реакция российских ультранационалистов на гендерную интеграцию в украинской армии свидетельствует о постоянном переходе России к культурно-идеологическому мировоззрению, которое направлено на восстановление жестких и традиционных гендерных ролей и разоблачает разрывы между возможностями России и Украины мобилизовать свои общества.
- Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины полковник Юрий Игнат сообщил, что Украина испытывает недостаток зенитных управляемых ракет после нескольких недавних крупных ударов российских ракет и беспилотников по Украине.
- Российские источники продолжают жаловаться на постоянные проблемы с управлением и связью, снижающие боеспособность российских войск на восточном (левом) берегу Херсонской области.
- Российские источники возрождают давние призывы к широкомасштабной российской наступательной операции в Харьковской области для создания "буферной зоны" с Белгородской областью, несмотря на вероятную неспособность российских военных провести операцию по захвату значительной территории в Харьковской области в ближайшей перспективе.
- Недавняя риторика Кремля и российских СМИ, направленная на угрозы Молдове, вероятно, продолжает поощрять лидеров пророссийских сепаратистов в Молдове к попыткам посеять политическую нестабильность и раскол в стране.
- Агентство Bloomberg сообщило, что официальные представители Украины, стран "Большой семерки", Индии, Турции, Саудовской Аравии и других неопределенных стран провели встречу в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, 16 декабря, чтобы заручиться поддержкой украинских условий для переговоров с Россией.
- Российские войска осуществили подтвержденные продвижения на юго-запад от Донецка, позиционные бои продолжаются вдоль всей линии фронта.
- Российские военные издеваются над гражданами Сербии, которых российские официальные лица завербовали для службы в российских формированиях в Украине.
- Российские оккупационные чиновники продолжают систематические притеснения жителей оккупированного Крыма, используя правоохранительные и административные средства.